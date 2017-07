Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić komentarisao je danas optužbe koje predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik upućuje na račun OSA-e. OSA nije problem, Dodiku je problem da se ne iščeprka njegov kriminal, poručio je Mektić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Dragan Mektić / 24sata.info

On je kazao da zna zbog čega političari napadaju OSA-u ističući da je Čović rekao da institira na postavljanju određene osobe za šefa mostarskog ureda Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.



Osvrnuo se i na izjave šefa Kluba zastupnika SNSD-a Staše Košarca za kojeg je kazao da mu se nakon sastanka u Mostaru ispred imena može dodati slovo "U". Pozvao je Dodika da kaže koliko je miliona kredita digla njegova porodica i zašto ne vraćaju kredite.



"Ne može Dodik 2007. godine u Dnevniku Face TV-a da kaže da je u Srebrenici bio genocid, a sada da kaže da nije bio. Sada treba da čekamo da napravi neku treću formulaciju. Dodik se ponaša kao Nikoletina Bursać, kad dođe majci i kaže: 'Od danas nema Boga. Kako nema Boga? Nema, rekao politički komesar", naveo je Mektić.



Ministar sigurnosti BiH osvrnuo se i na činjenicu da nije usvojen sporazum o Transportnoj zajednici.



"Protiv su bili HDZ-ovi ministri, jer je profunkcionisao taj sporazum da HDZ štiti srpske interese. Oni da štite srpske ministre, a ja glasao za taj sporazum. HDZ je oborio sporazum na telefonskoj sjednici. Neka se međunarodna zajednica obrati njima", poručio je Mektić.



On je rekao da će predložiti SDS-u da u Parlamentu BiH, kada na dnevni red dođu hrvatska pitanja, konsultuje HDZ 1990.



"Pozivam Bošnjake da sjednemo i napravimo istorijsko pomirenje, ne kazem da iko treba da nešto zaboravi", poručio je Mektić.



To bi, kako je naveo, trebalo da bude usmjereno razvoju i mirivanju tenzija, te vraćanju povjerenja građana u pravosuđe.



