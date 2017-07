Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović danas je boravio u posjeti Briselu gdje se sastao s predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom.

Nakon sastanka, Čović je rekao da je jasno naglasio kako će se problemi u BiH rješavati, a da će od EU tražiti podršku da se integracijski put završi do kraja.



On je istakao da vjeruje da će se u narednih 12 mjeseci riješiti pitanje MAP-a i kandidatski status BiH u EU. te da nema nijednog razloga da se evropske obaveze otkazuju.



Čović je rekao da će uzeti na sebe da se obaveze privedu kraju i da se vrati povjerenje među bh. političarima.



Najavio je da će narednih dana dogovoriti službenu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović kako bi se BiH na pozitivan način stavila u centar njihovih interesovanja.



Komentirao je i Izborni zakon BiH te je rekao da je siguran kako će se izbori održati po izmijenjenom Izbornom zakonu BiH 2018. godine.



Prokomentarisao je i izgradnju Pelješkog mosta o kojem će kako kaže ovih dana biti intenzivirani razgovori i da on smatra kako zajednički projekat mora proći u BiH jer on pomaže i našoj zemlji.



