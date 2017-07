Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine poslao je sa današnje pres-konferencije poruku i apel svim narodima u BiH, a posebno Bošnjacima.

Dragan Mektić / 24sata.info

"Pozivam Bošnjake da dobro razmisle, da napravimo timove za razgovore, da sjednemo i napravimo historijsko pomirenje. Ne kažem da treba zaboravljati, da radimo na tome, da uspostavimo uređenje i sisteme koji će mladim ljudima omogućiti zaposlenje, da žive od svog rada, a ne u kolonama autobusa da odlaze odavde", kazao je Mektić.



On je pozvao Bošnjake da se definišu projekti koji će omogućiti razvoj države, a ne da se pravi pakt kako srušiti Obavještajno-sigurnosnu agenciju, dignuti poreze...



"Pozivam Bošnjake da sjednemo, razgovaramo, pregovaramo, smirimo situaciju i da idemo dalje. Hoće li to nekome odgovarati ili ne? Naša je sudbina da živimo ovdje, da živimo kao ljudi, zajedno se razvijamo, a ne da živimo u stanju nacionalističke i ratnohuškačke retorike", naveo je Mektić.



Govorio je i o v. d. glavne tužiteljice Gordani Tadić za koju je kazao da je "pod čistim političkim utjecajem".



"Prije sedam ili osam dana, novinar Žurnala Avdo Avdić je otišao u Tuzlu i došao do njene kuće u kojoj se nalazi kladionica koja ima ogromne poreske dugove. Fotografisao je to, ona je to primijetila i privela ga u konobu. 40 minuta su ga protivpravno lišili slobode, maltertirali su ga. Vidjet ću sa Vilićem kakva je uloga bila policije. Ispitivali su čovjeka. U konobi je proveo 40 minuta. Ispitivali ga Gordana Tadić i njen muž Slavko. Dala mu do znanja da se na bavi njom. Ona sebe vidi na piziciji glavne tužiteljice", kazao je Mektić između ostalog.



"Dokle ide političko-pravosudno-pravna mafija u ovoj državi. U velikom smo problemu. Tenutno je mafija jača od države. Nemamo instrumenata. Sve prolazi kroz politički filter. Danas sam dobio informaciju da je Goradana Tadić i Tužilaštvo otvorila istragu protiv Dalide Burzić. Vidi u njoj konkurenciju. Treba nam podrška javnosti, civilnog društva, građana... Čeka nas nikakva crna sudbina u ovoj zemlji. Ne možemo to više posmatrati", kazao je Mektić.





(AA)