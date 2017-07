Što se tiče Transportne zajednice, on je rekao da je na telefonskoj sjednici on glasao za Transportnu zajednicu i da su HDZ-ovi ministri glasali protiv zbog toga što štite Dodika.

Dragan Mektić / 24sata.info

"HDZ je oborio sporazum na telefonskoj sjednici. Neka se međunarodna zajednica obrati njima", rekao je Mektić.



RTRS je prije nekoliko dana objavio da je izvjesni Adnan Dlakić, savjetnik u Ministarstvu sigurnosti BiH, bivši pripadnik brigade "El Mudžahid". Tim povodom danas se oglasio se i sam ministar sigurnosti Dragan Mektić koji je demantovao navode RTRS-a i Dževada Galijaševića.



"Izašlo je na vidjelo lopovluk, kukavičluk, patološka mržnja, vidite da se raspadaju od svega toga. Vrti se već danima informacija kako je izvjesni Adnan Dlakić pripadnik brigade "El Mudžahid", savjetnik ministra Dragana Mektića. I onda se pojavljuje Dževad Galijašević, ekspert za bezbjednost, terorizam, sigurnost i za krizne situacije. On kaže da Adnan Dlakić vodi glavnu riječ u kabinetu ministra Mektića. Mi imamo Adnana Dlakića, zaposlenog u Ministarstvu, ali to nije taj. Zamijenili su identitet. Opljuvali i osramotili čovjeka, koji je početkom '90-tih imao 10 godina", naveo je Mektić.



Kako je kazao, "uhvatili su teroristu od 10 godina u kabinetu ministra".



"Postoji još jedna osoba, ali ta nema veze sa ministarstvom. Kako ih nije sramota, kako da isprave ljagu koju su nanijeli njemu i njegovoj porodici. On nema veze sa tom osobom koju oni pominju. Neće zato što je patološka mržnja i paranoja", naveo je Mektić.



"Neki dan se vraćam, putovao sam kroz Srbiju, stao sam na benzinsku pumpu. Vidim list Informer, moja slika. Kad Dževad Galijašević, govori kako je u Mektićevom kabinetu pripadnik odreda El Mudžahid", kazao je Mektić.



On je dodao da je Dlakić koji radi u Ministarstvu sigurnosti tek 2002. godine otišao u vojsku i odslužio 2003. godine nakon čega je otišao na policijsku akademiju.



On je podsjetio na izjave Dževada Galijaševića, kojeg je nazvao ekspertom za glupost, koji je rekao da je Dlakić glavni strateg Mektić, a preko kojeg se štiti terorizam i napada RS-a. Kako kaže, Adnan Dlakić je za vrijeme rata imao 10 godina, a RTRS i Dževad Galijašević su ga pomiješali sa drugim Adnanom Dlakićem.



"Kako ih nije sramota i kako sad da isprave ljagu koju su nanijeli tom čovjeku i njegovoj porodici? Oni se neće izviniti zbog patološke mržnje", rekao je Mektić.



Mektić je rekao da je Galijašević znao za zločine nad Srbima koje je počinila maglajska brigada i da se nikada nije oglasio o zločinama u logoru u Gostovićima.



Osvrnuo se i na izjave šefa Kluba zastupnika SNSD-a Staše Košarca za kojeg je kazao da mu se nakon sastanka u Mostaru ispred imena može dodati slovo "U" (Ustaša).



Pozvao je Dodika da kaže koliko je miliona kredita digla njegova porodica i zašto ne vraćaju kredite. On je kazao da zna zbog čega političari napadaju OSA-u ističući da je Čović rekao da institira na postavljanju određene osobe za šefa mostarskog ureda Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.



Također, ispričao je da je glavni i odgovorni urednik RTRS-a Siniša Mihajlović davao novac za kompromitaciju SDS-a i Mektića.



-Izvjesni Boris Grujić jučer je rekao da je bio prisutan kada je Mihajlović davao pare, 70.000 eura, Goranu Suvari da kompromituje SDS, a posebno mene - kazao je ministar sigurnosti BiH, te dodao da je Mihajlović čak putovao u Srbiju, u Novi Sad, kako bi sa Suvarom dogovorio njegovu kompromitaciju.



- Zar je to istraživačko novinarstvo kada se glavni i odgovorni urednik takozvanog javnog servisa dogovara sa osobom sa Interpolove potjernice koja je osuđena za pljačku, kako bi kompromitovao ministra - istakao je Mektić.



On se pita za koga RTRS "misli da su toliki retardi u ovoj državi" i da njihova politika nije svojstvena ni diktatorima već pravljenje budale od naroda. Poručio je da se na ovom neće stati i da će se rasvijetliti kriminal težak 70.000 eura.



Kako kaže, Grujić će danas podnijeti krivičnu prijavu dodajući da je lopovluk, kukavičluk i patološka mržnja RTRS-a izašla na vidjelo.



V.d. glavnu tužiteljicu Tužilaštva BiH Gordanu Tadić optužio je da "vodi rat" kako bi bila imenovana na ovu funkciju. Zbog toga je, kaže ministar, otvorila istragu protiv glavne kantonalne tužiteljice KS Dalide Burzić, a sve na osnovu teksta na jednom portalu.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je HDZ BiH oborio ugovor o Transportnoj zajednici, a sve na osnovu sporazuma lidera te stranke Dragana Čovića sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.



Mektić je kazao danas novinarima u Sarajevu da je on glasao za pristupanje Transportnoj zajednici.



On je kazao da će predložiti SDS-u da se konsultuju sa HDZ-om 1990 i da na taj način štite interese Hrvata, isto kao što se HDZ BiH konsultuje sa SNSD-om.



Mektić je kazao da SDS treba sjesti s Bošnjacima i definisati interese, odnosno napraviti historijsko pomirenje i uspostaviti sistem koji će ljudima omogućiti život u BiH.



Ministar je pozvao Bošnjake i Srbe na pomirenje i izgradnju države BiH iz koje mladi neće odlaziti.





(SB)