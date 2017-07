Tokom dvodnevne posjete Briselu, gdje se sastaje sa nekim od najviših evropskih zvaničnika, Dragan Čović osvrnuo se i navodne inicijative zemalja EU, prvenstveno Njemačke, o građanskom uređenju BiH.

"Što se tiče unutrašnjeg uređenja BiH, to je naše unutrašnje pitanje stvar BiH, a ne predstavnika EU", naveo je Čović.



Kako je kazao, Evropski parlament zauzeo je jasan stav kada je riječ o uređenju BiH posebno u dijelovima koji se odnose na konstitutivnost i federalizam.



Ova izjava hrvatskog člana Predsjedništva posve je očekivana ako se uzme u obzir da je vijest o navodnom zahtjevu Njemačke da se BiH kreće prema modelu građanske države izazvala burne reakcije u HDZ-u BiH i krugovima bliskim njemu, a neki autori se nisu libili Evropsku uniju nazivati i kolonijalnom silom u BIH.



Ipak, same izjave Čovića međusobno su kontradiktorne. Naime, u slučaju njemačke incijative koja zahtijeva građansku BiH, ističe da je unutrašnje pitanje stvar BiH, a ne predstavnika EU. Međutim, već u narednoj on se poziva na rezoluciju Evropskog parlamenta, jedne od institucija EU, u kojoj se zagovara federalizacija BiH, i u tom slučaju mu intervencije u unutrašnja pitanja BiH ne smetaju.



Isto oduševljenje spomenutom rezolucijom ni Čović ni krugovi bliski njemu nisu krili ni kada je ona usvojena, a HDZ BiH je na sva zvona podršku za reorganizaciju BiH tražio u Evropskoj uniji i nastojao stvoriti utisak da najveće evropske zemlje podržavaju njihov politički koncept uređenja BiH.



Sve ovo u konačnici može se čitati kao neprincipijelno političko licemjerje. Kada mu rješenja i prijedlozi EU ne odgovaraju, onda Čović uzima ulogu suvereniste koji poručuje da se evropski predstavnici nemaju šta miješati u unutrašnja pitanja u BiH. Kada se na momente stiče utisak da u EU postoje krugovi koji su sklone rješenjima HDZ-a BiH, onda se na sva zvona traži podrška Evorpske unije, ponosno se ističu vlastita savezništva u Evropi i HDZ-ov koncept prikazati kao navodni interes i same EU, a one koje mu se suprotstave kao neprijatelje evropskog puta BiH.





