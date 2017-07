Ministar vanjskih poslova Slovačke i nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak kaže kako ne vidi ovu balkansku državu kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u slijedećoj godini, prenose agencije.

Miroslav Lajčak / 24sata.info

I dok je u ponedjeljak Brisel pozvao zvanično Sarajevo na "hitno usvajanje zakona o akcizama i potpisivanje Ugovora o uspostavljanju Transportne zajednice", a predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio kako će ova zemlja do kraja godine završiti obaveze kada je riječ o MAP-u za NATO i kandidatskom statusu u EU, poznavatelji bosanskohercegovačkih "prilika i neprilika" sve stavljaju pod veliki znak pitanja.



"Posebno ne u ovakvim okolnostima", rekao je Lajčak za Deutsche Welle.



Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice kaže da Bosna i Hercegovina sama od sebe pravi taoca.



On se na marginama ministarskog Vijeća u Briselu osvrnuo na nedavno održani samit zapadnog Balkana u Trstu, gdje jedino Bosna i Hercegovina nije stavila potpis na Ugovor o Transportnoj zajednici.



On ponavlja stav kako su političarima u Bosni i Hercegovini partijski i lični interesi važniji od interesa i države i građana.



Istovremeno, Lajčak upozorava kako se u EU ne ulazi uz pomoć Bonskih ovlaštenja ili sankcija.



"Vi trebate pokazati svakim korakom i legislativnim aktom da su evropske integracije vaš prioritet. Nažalost, odgovornost međunarodne zajednice leži u tome što smo navikli političare u Bosni i Hercegovini da mi rješavamo vaše probleme. To tako ne funkcionira s eurointegracijama. Pogotovo kada nema entuzijazma za proširenje u EU. Treba uložiti dvostruko više napora da bi se ušlo u EU", direktan je slovački šef diplomatije.



(SB)