Imali smo dosta dobar, rekao bih čak izvrstan posjet Bruxellesu. Vrlo sadržajni su bili razgovori s visokim dužnosnicima Europske unije. BiH evidentno može kazati da ima prijatelje i partnere unutar EU, ali moramo razumjeti da osnovne stvari koje smo im predočili prije godinu i pol kako bi predali aplikaciju i dobili upitnik, moramo odraditi.

Dragan Čović / 24sata.info

Određene stvari moramo jasno staviti u svoje agende i izvršavati ih kao takve. Posebno Mehanizam koordinacije mora do kraja profunkcionirati – izjavio je za Fenu predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović sumirajući rezultate dvodnevnih razgovora u Bruxellesu.



Govoreći o susretu s predsjednikom Europskom vijeća Donaldom Tuskom Čović kaže kako je uvjeren da će on najesen doći u BiH, a da će odovorni u BiH do tada završiti značajan dio poslova koje su obećali kada je u pitanju europski put.



Na sastanku s europskim povjerenikom za susjedstvo i politiku proširenja Johannesom Hahnom, razmatran je, kaže Čović, čitav niz konkretnih pitanja, od problema vezanih za Prometnu zajednicu do neusvajanja Energetske strategije i čitave agende unutarnjih reformi i izbornog zakona i svega onoga što bi prije ulaska u izbornu godinu trebalo okončati kako u izbornoj godini ne bi imali krizu. O onome što je urađeno od njezinog prošlog posjeta BiH Čović je u Bruxellesu razgovarao s visokom povjerenicom EU za vanjsku politiku i sigurnost Federicom Mogherini.



-Već sutra kada se vratimo u BiH radit ćemo na tome da stvari koje možemo odmah završiti i završimo kroz Predsjedništvo BiH. I već na prvoj sjednici Predsjedništva u utorak će i kroz moje izvješće sve ove teme i preuzete obveze biti završene. Nastojat ću organizirati sastanak predsjednika stranaka kako bi ih upoznao s našom dinamikom i svime onime što moramo napraviti u ovih šest mjeseci. Ja ću naglasak do kraja godine staviti na to da ovu predizbornu godinu maksimalno iskoristimo, jer će u izbornoj godini sve biti usmjereno na tu utrku, a neki bi htjeli da se već danas samo time bavimo – ističe Čović.



Još jednom podcrtavajući kako je ovo bio odličan posjet na početku njegovog osmomjesečnog predsjedanja Predsjedništvom BiH Čović kaže kako smo „sebi zadali jasne zadatke“.



-Vjerujem da ćemo svaka dva mjesec imati potrebu biti u Bruxellesu i izvjestiti naše prijatelje o napretku. Ne kukati, ne isticati naše probleme i upućivati na krivce i ne stvarati antagonizam bilo koje vrste, već pokušavati jedan po jedan problem riješavati. Ja se krajnje optimistično odnosim prema narednih osam mjeseci i kada je u pitanju MAP i naš kandidacijski status u EU – naglašava Čović.



Iz daleka gledano, dodaje, u BiH trenutno postoji spremnost samo da se bavimo izborima 2018. godine, ali da bi se izbori desili potrebno je, ističe on, promijeniti Izborni zakon, jer je Ustavni sud stavio izvan snage neke odredbe tog zakona.



-I to danas ima smisla raditi, ali izgubiti narednih godinu dana je jedna krajnja gubitnička strategija za one koji promišljaju da se danas trebaju baviti samo izborima, a ne riješavati pitanja realnog života u BiH i našeg pozicioniranja u vanjskoj politici. Ja sam uvjeren da ćemo mi vrlo brzo usvojiti strategiju vođenja vanjske politike BiH i imati jasno određenje prema svim našim partnerima koji su zadnjih 25 godina prisutni u BiH – kaže Čović.



Po njegovim riječima, poliitčki akteri u BiH će se evidentno nakon izbora iduće godine morati baviti pitanjem teritorijalne reorganizacije BiH. Danas na to, dodaje, ne treba trošiti energiju, ali smatra da je moguće motivirati čak i one koji imaju viđenje da je najbolje zadržati status quo, da promjene odnos prema toj politici „koja je u startu gubitnička“. Trenutno su prioritet, naglašava, proeuropske i euroatlantske reforme.



-Uvjeren sam da ćemo u narednih 15-20 dana imati jedan blagi iskorak, da se vidi promjena trendova, a onda nam dolazi jesen kada će, po meni, biti još vidljivije pozitivne promjene – zaključuje predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović.



(FENA)