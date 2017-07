Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje šovinističku izjavu predsjednika entiteta RS Milorada Dodika da “Bošnjaci ponovo okupiraju Podrinje”. Dajemo punu podršku članu Predsjedništva BiH i predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću na koracima koje je poduzeo prema Tužilaštvu BiH i Vijeću za implementaciju mira, kako bi se Milorad Dodik zbog te izjave sankcionirao.

Foto: 24sata.info

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje prijetnje u kojima se poziva na ubistva imama i muftija, pa i samog Reisu-l-uleme. Svojim ukupnim angažmanom Islmamska zajednica je pokazala i pokazuje da se može oduprijeti izazovu nasilnog ekstremizma znajući da je umjerena, otvorena i izvorna interpretacija tradicionalnog islama najbolja prepreka svim pokušajima zloupotrebe islama i radikalizacije muslimana.



Predsjedništvo SDA traži od institucija u BiH, posebno od Agencije za koordinaciju policijskih tijela, OSA-e, SIPA-a, entitetskih i kantonalnih MUP-ova i drugih, da pruže zaštitu svim predstavnicima Islamske zajednice u BiH na čelu sa Reisu-l-ulemom.



Predsjedništvo SDA ocijenilo je dosadašnji rad Vijeća ministara BiH uspješnim i traži od svih stranaka parlamentarne većine da podrže izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu. Za razliku od prethodna dva saziva, iza ovog saziva stoje rezultati sadržani u deblokadi evropkog puta BiH, NATO puta i poboljšanju svih ekonomskih parametara. Potpuno je neprihvatljivo da SBB kao stranka u vlasti glasa protiv Izvještaja o radu Vijeća ministara u čijem sastavu je i njihov ministar i brojni drugi kadrovi. Posebno je znakovito da se to čini u savezu sa Miloradom Dodikom koji Bošnjake smatra okupatorima na Drini.



Predsjedništvo SDA smatra da sastanak HDZ BiH i SNSD u Mostaru predstavlja nastavak politike destabilizacije po principu “dva protiv jednog” što nikada nije donijelo dobro Bosni i Hercegovini. Drugačije ne možemo razumjeti njihovu međusobnu podršku oko diskriminirajućih HDZ-ovih prijedloga Izbornog zakona i antidejtonskog Zakona o Javnom RTV sistemu,sinhroniziranih udara na Obavještajno-sigurnosnu agenciju, kao i navodnu brigu Dodika za poziciju Hrvata u Federaciji i Čovića za poziciju Srba u Vijeću ministara BiH.Kao produkt tog dogovora je neglasanje za ulazak BiH u Transportnu zajednicu od strane ministara iz reda HDZ BiH sa teškim posljedicama po ekonomiju BiH.



Osuđujemo kontinuirane i učestale napade na rad državnih institucija, a posebno na Tužilaštvo i Sud BiH, Ustavni sud BiH , Oružane snage BiH koji su do sada dolazili od strane SNSD-a , kao i na OSA-u, a u tome im se pridružio i HDZ BiH. SDA daje punu podršku zakonitom radu svih institucija i osuđuje politikantsko i stranačko uplitanje u njihov rad. Neće proći namjera onih koji napadaju na državne institucije da bi oslabili kapacitet tih institucija u borbi protiv kriminala, korupcije i drugih nezakonitosti.



Predsjedništvo SDA podržava sljedeće prioritete u radu Vijeća ministara BiH u narednom periodu: aktivnosti na realizaciji Reformske agende i očuvanje fiskalne stabilnosti i finansijske discipline; Etapna i projektna realizacija sporazuma i strategija sa EBRD, WB i MMF -om; Cjelodržavna strategija iz oblasti transporta i okoliša; Rast GDP iznad 3%, dalji rast izvoza i rast industrijske proizvodnje, turizma i rast prihoda, usvajanje izmjena Zakona o akcizama, usvajanje strategija energetike i poljoprivrede, povećanje stranih investicija; Realizacija Upitnika Evropske Komisije za BiH; Dalje knjiženje vojne imovine kao realizacija uvjeta za aktiviranje MAP-a/ NATO integracije; Ekstenzija IPA II fondova za period 2017-2020; Pristupanje BiH Transportnoj zajednici i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji; Finalizacija Ugovora o granici sa Srbijom i Hrvatskom; Borba protov ekstremizma; Jačanje ekonomske i društvene saradnje na regionalnom nivou.



Predsjedništvo SDA je uspješnim ocijenilo dosadašnji rad aktuelnog saziva Vlade FBiH . Podržani su sljedeći prioriteti u radu Vlade FBiH: Provođenje reformske agende sa ciljem dodatnog rasta broja zaposlenih ( Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o osnovama zdravstvenog sistema); Provođenje mjera iz socijalne sfere usmjerenih na održavanje socijalne stabilnosti ( Zakon o PIO, Nacrt zakona o boračkim udruženjima, Izmjene i dopune zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica); Investicione mjere usmjerene na ubrzan rast ekonomije ( 2 termoelektrane u Tuzli i Banovićima, autoput Vc i magistralne ceste, brze i regoonalne ceste).



Predsjedništvo SDA je podržalo dosadašnji rad i ostvarene rezultate Povjereništva u Općinskoj organizaciji SDA Srebrenica. Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje šovinističku izjavu predsjednika entiteta RS Milorada Dodika da “Bošnjaci ponovo okupiraju Podrinje”. Dajemo punu podršku članu Predsjedništva BiH i predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću na koracima koje je poduzeo prema Tužilaštvu BiH i Vijeću za implementaciju mira, kako bi se Milorad Dodik zbog te izjave sankcionirao.



Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje prijetnje u kojima se poziva na ubistva imama i muftija, pa i samog Reisu-l-uleme. Svojim ukupnim angažmanom Islmamska zajednica je pokazala i pokazuje da se može oduprijeti izazovu nasilnog ekstremizma znajući da je umjerena, otvorena i izvorna interpretacija tradicionalnog islama najbolja prepreka svim pokušajima zloupotrebe islama i radikalizacije muslimana.



Predsjedništvo SDA traži od institucija u BiH, posebno od Agencije za koordinaciju policijskih tijela, OSA-e, SIPA-a, entitetskih i kantonalnih MUP-ova i drugih, da pruže zaštitu svim predstavnicima Islamske zajednice u BiH na čelu sa Reisu-l-ulemom.



Predsjedništvo SDA ocijenilo je dosadašnji rad Vijeća ministara BiH uspješnim i traži od svih stranaka parlamentarne većine da podrže izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu. Za razliku od prethodna dva saziva, iza ovog saziva stoje rezultati sadržani u deblokadi evropkog puta BiH, NATO puta i poboljšanju svih ekonomskih parametara. Potpuno je neprihvatljivo da SBB kao stranka u vlasti glasa protiv Izvještaja o radu Vijeća ministara u čijem sastavu je i njihov ministar i brojni drugi kadrovi. Posebno je znakovito da se to čini u savezu sa Miloradom Dodikom koji Bošnjake smatra okupatorima na Drini.



Predsjedništvo SDA smatra da sastanak HDZ BiH i SNSD u Mostaru predstavlja nastavak politike destabilizacije po principu “dva protiv jednog” što nikada nije donijelo dobro Bosni i Hercegovini. Drugačije ne možemo razumjeti njihovu međusobnu podršku oko diskriminirajućih HDZ-ovih prijedloga Izbornog zakona i antidejtonskog Zakona o Javnom RTV sistemu,sinhroniziranih udara na Obavještajno-sigurnosnu agenciju, kao i navodnu brigu Dodika za poziciju Hrvata u Federaciji i Čovića za poziciju Srba u Vijeću ministara BiH.Kao produkt tog dogovora je neglasanje za ulazak BiH u Transportnu zajednicu od strane ministara iz reda HDZ BiH sa teškim posljedicama po ekonomiju BiH.



Osuđujemo kontinuirane i učestale napade na rad državnih institucija, a posebno na Tužilaštvo i Sud BiH, Ustavni sud BiH , Oružane snage BiH koji su do sada dolazili od strane SNSD-a , kao i na OSA-u, a u tome im se pridružio i HDZ BiH. SDA daje punu podršku zakonitom radu svih institucija i osuđuje politikantsko i stranačko uplitanje u njihov rad. Neće proći namjera onih koji napadaju na državne institucije da bi oslabili kapacitet tih institucija u borbi protiv kriminala, korupcije i drugih nezakonitosti.



Predsjedništvo SDA podržava sljedeće prioritete u radu Vijeća ministara BiH u narednom periodu: aktivnosti na realizaciji Reformske agende i očuvanje fiskalne stabilnosti i finansijske discipline; Etapna i projektna realizacija sporazuma i strategija sa EBRD, WB i MMF -om; Cjelodržavna strategija iz oblasti transporta i okoliša; Rast GDP iznad 3%, dalji rast izvoza i rast industrijske proizvodnje, turizma i rast prihoda, usvajanje izmjena Zakona o akcizama, usvajanje strategija energetike i poljoprivrede, povećanje stranih investicija; Realizacija Upitnika Evropske Komisije za BiH; Dalje knjiženje vojne imovine kao realizacija uvjeta za aktiviranje MAP-a/ NATO integracije; Ekstenzija IPA II fondova za period 2017-2020; Pristupanje BiH Transportnoj zajednici i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji; Finalizacija Ugovora o granici sa Srbijom i Hrvatskom; Borba protov ekstremizma; Jačanje ekonomske i društvene saradnje na regionalnom nivou.



Predsjedništvo SDA je uspješnim ocijenilo dosadašnji rad aktuelnog saziva Vlade FBiH . Podržani su sljedeći prioriteti u radu Vlade FBiH: Provođenje reformske agende sa ciljem dodatnog rasta broja zaposlenih ( Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o osnovama zdravstvenog sistema); Provođenje mjera iz socijalne sfere usmjerenih na održavanje socijalne stabilnosti ( Zakon o PIO, Nacrt zakona o boračkim udruženjima, Izmjene i dopune zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica); Investicione mjere usmjerene na ubrzan rast ekonomije ( 2 termoelektrane u Tuzli i Banovićima, autoput Vc i magistralne ceste, brze i regoonalne ceste).



Predsjedništvo SDA je podržalo dosadašnji rad i ostvarene rezultate Povjereništva u Općinskoj organizaciji SDA Srebrenica.



(24sata.info)