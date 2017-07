Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je danas na konferenciji za novinare da je od početka mandata ove Vlade zaposleno 33.000 osoba, a broj nezaposlenih smanjen je za 36.000, i on je prvi put nakon rata u naglom padu.

Fadil Novalić / 24sata.info

"Broj zaposlenih se odnosi na realni sektor, dok je broj zaposlenih u administaciji zaustavljen", dodao je Novalić odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva SDA, čiji je on član.



"Izvoz iz Federacije je porastao za 383 miliona KM, dakle sa 5.870.000 porastao je na 6.250.000", rekao je Novalić.



"Porastao je i broj registrovanih privrednih subjekata za 3.605. Sada ih imamo oko 22.000. To je fantastičan rezultat. Broj uposlenika u obrtima je porastao za oko 9.000, i sada imamo oko 48.000 obrta", rekao je Novalić. Govoreći o općinama koje su ostvarile najveći broj radnih mjesta rekao je da su to Tešanj sa 1.747 novozaposlena, a slijede Mostar, Gračanica, Ilidža, Gradačac, Živinice...



Novalić je novinarima rekao da su pozitivni ekonomskim pokazatelji u Federaciji rezultat reformskog plana SDA kojeg Vlada orovodi, a koji je nešto širi od Reformske agende, piše NAP.



(NAP)