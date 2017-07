Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) dostigla je broj od 40.000 članica i članova. Naime, stranka je početkom 2015. izbrisala sve baze članstva i napravila reevidenciju kojom je utvrđen broj od 27.000 članova. Irfan Čengić, generalni sekretar SDP BiH, ističe da se od marta 2015. do danas broj članova svakog mjeseca u prosjeku poveća za 464 člana.

Irfan Čengić / 24sata.info

„Raduje nas što su građani prepoznali pozitivne promjene koje je SDP napravio i što se naša socijaldemokratska porodica svakodnevno povećava. Ima tu mnogo ljudi koji su dugo bili pasivni ili su otišli zbog turbulencija u ranijim periodima, ali su sada prepoznali novu energiju i vraćaju se SDP-u. Ipak, najveći broj novoučlanjenih čine mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom, a koji su se identifikovali s našom partijom.



U proteklih trideset mjeseci SDP je prošao veliku organizacionu i političku transformaciju, potpuno smo promijenili način funkcionisanja, radikalno podmladili sve rukovodeće strukture, uveli princip jedan član – jedan glas i izašli sa jasnim programom opozicionog djelovanja bez trunke koketiranja sa nacionalističkim snagama i vladajućim strankama. Drago mi je da su građani prepoznali i da cijene naš novi pristup“, navodi Irfan Čengić te dodaje da se to pokazalo i na lokalnim izborima prošle godine kada je SDP BiH profilisan u lidera opozicije, predvodnika ljevice i građanskih snaga u našoj zemlji.



„Vjerujem da se Bosancima i Hercegovcima dopada naš novi politički kurs, ali i naš novi način djelovanja i odlučivanja gdje se svaki član smatra i tretira sa jednakom važnošću. Ponosni smo na svoju historiju i na činjenicu da smo najstarija stranka u zemlji sa 108 godina kontinuiranog rada, ali smo još ponosniji na to što je SDP stranka budućnosti i što nam svakodnevno pristupaju novi ljudi koji će kroz SDP graditi budućnost Bosne i Hercegovine, zemlje za sve nas“, poručuje Irfan Čengić.



(24sata.info)