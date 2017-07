Šef Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac kazao je na konferenciji za medije kako u BiH i dalje funkcioniše AID (Agencija za istraživanje i dokumentaciju) te da je u toku "specijalni rat protiv RS-a".

Staša Košarac / 24sata.info

On je rekao da postoji sprega između predsjednika SDA Bakira Izetbegovića i Saveza za promjene te da je vidljivo kako oni koriste svaki trenutak da naruše institucije RS-a.



Kako kaže, jedan od tih ljudi je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, čiji se svaki javni nastup priprema u kuhinji Izetbegovića i direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića. Ističe da SNSD ima te informacije, a i generalno da svi u Sarajevu to znaju.



Košarac je rekao da AID i dalje funkcioniše u institucijama BiH te da se koristi nezakonitim prisluškivanjem, ucjenama, lažnim iskazima u medijima i potkupljivanjem.



On je kazao da je riječ o specijalnom ratu kojim je napadnut predsjednik RS-a Milorad Dodik koji, prema njegovim riječima, samo odgovorno radi svoj posao. Poseban akcent je stavio na uključenost međunarodnih zvaničnika koji su radili na tome da se Dodiku uvedu sankcije SAD-a i navodni pokušaj Mektića da posvađa Dodika sa Vučićem.



Dodao je da je Izetbegović iskoristio svoj utjecaj da se pokrene proces protiv Dodika zbog širenja nacionalne mržnje. On se pita koji element Tužilaštvo BiH uzima kao relevantan, označavajući ovo napadom na RS. Kako kaže, cilj "specijalnog rata" je diskreditacija Dodika, predsjednice Vlade RS-a Željke Cvijanović i Narodne skupštine RS-a.



Osvrnuo se i na podizanje optužnice u slučaju "Referendum", ističući da su članovi Komisije za sprovođenje referenduma samo provodili odluku NSRS. On je kazao da je na odluku Tužilaštva BiH reagovao samo član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić pitajući se zašto je izostala reakcija SDS-a.



Kako kaže, posljednjih dana vidljiv je i pokušaj diskreditiranja RTRS-a podizanjem krivičnih prijava. On je rekao da je cilj tih napada izvještavanje RTRS-a o štetnim politikama Saveza za promjene u Sarajevu protiv RS-a.



Košarac je kazao da su meta "specijalnog rata" svi oni koji žele sarađivati s RS-om. U tom kontekstu osvrnuo se na sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koji je, prema njegovim riječima, sasvim očekivan jer obje stranke imaju problem s Bakirom Izetbegovićem.



(Klix.ba)