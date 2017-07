Potpredsjednik bh. entiteta RS-a Ramiz Salkić danas se u Bratuncu sastao s predstavnicima Bošnjaka u političkom i javnom životu, kako bi razgovarao o efektima posljednjih javnih istupa Milorada Dodika, predsjednika RS-a.

"Dodik je u svojim šovinističkim izjavama kazao kako Bošnjaci ponovno okupiraju Podrinje, aludirajući na to da ovaj dio Bosne i Hercegovine ne pripada Bošnjacima", navodi se u saopćenju iz Salkićevog kabineta.



Tokom razgovora on je istakao da Dodikova politika "širenja mržnje, podsticanja na međunacionalnu netrpeljivost i diskriminaciju mora biti sankcionisana“.



"Ta politika se godinama provodi, vješto se skrivajući iza nacionalnih interesa Srba i iza Srpske pravoslavne crkve", smatra Salkić i naglasio da on i njegovi saradnici godinama upozoravaju "na pogubne i opasne aktivnosti koje provodi Milorad Dodik i Vlada bh. entiteta RS, a kojima se kroz podaničke medije i obrazovni sistem u ovom entitetu ta politika želi provesti do svih slojeva društva i u svim starosnim generacijama“.



"Politička ideologija aktualnih vlasti RS-a temelj je opasne radikalizacije i pravoslavizacije ovoga entiteta", naveo je entitetski potpredsjednik.



Kazao je da se takvim aktivnostima ugrožava dostignuti stepen stabilnosti, suživota, tolerancije i razumijevanja u ovom entitetu, ali i cijeloj BiH, koji se strpljivo, godinama gradio.



"Sve što se na lokalnim nivoima uspjelo izgraditi, gdje su ljudi oslonjeni jedni na druge, gdje zajednički rješavaju probleme, Dodik svojim izjavama, izmišljotinama i postupcima pokušava uništiti i zatrovati dobre odnose među narodom. Zato, očekujemo da pravosudne institucije rade svoj posao, da reaguju i sanckionišu necivilizacijske postupke, kako ovaj štetni proces, koji vodi Milorad Dodik, ne bi otišao predaleko, nakon čega bi bilo kasno za bilo kakve reakcije", stoji u Salkićevom saopćenju.



OHR i Vijeće za implementaciju mira (PIC) imali su, kaže se dalje u saopćenju, elemenata, kao i domaće pravosuđe, da i ranije reaguju na antiustavne aktivnosti vlasti u entitetu RS, ali su to propustili.



"Zbog toga imamo dalje korake u izazivanju mržnje i netrpeljivosti prema Bošnjacima i državi BiH od strane vlasti u ovom entitetu. Jedan od krajnjih ciljeva vlasti u ovom entitetu je radikalizacija Bošnjaka pod pritiskom nepravde, diskriminacije i svakodnevnog javnog linča", naveo je Salkić.



Bošnjaci su, istakao je, svoji na svom u Podrinju i cijeloj Bosni i Hercegovini.



"Mi smo bili većinski narod u Podrinju, sve do agresije, do etničkog čišćenja i Genocida koji su počinjeni od 1992. do 1995. godine. U Srebrenici nas je živjelo 75 posto, u Bratuncu 64 posto, u Zvorniku 59 posto, u Vlasenici 61 posto... Mi smo danas ponovo svoji na svom, i uprkos svemu, čvrsto i zauvijek opredijeljeni za gradnju mira i suživota. Drina je naša rijeka, a ovo je naša zemlja, zemlja naših pradjedova od koje nikada i ni pod kojim uslovima nećemo odustati. Oni koji nas nazivaju okupatorima, pozivaju na ponovni progon Bošnjaka i baštine ideologiju ratnih zločinaca i zbog toga trebaju biti konačno kažnjeni. Mi smo tu da živimo u miru sa drugima, svjesni da sistem u koji smo se vratili nije prijateljski raspoložen prema nama, ali smo svjesni da će se to vremenom morati promijeniti", naveo je Salkić.



Bošnjake je pozvao da, kako je kazao, ne nasjedaju na provokacije kojih je svaki dan na pretek, nego da budu posvećeni sebi, svojim porodicama i svom radu, potpuno svjesni poruka i okruženja u kojem žive.



"Naša su očekivanja da će OHR i Vijeće za implementaciju mira (PIC), koji su zaduženi za praćenje provedbe Dejtonskog sporazuma, ali sankcionisanje negativnih i štetnih pojava koje nas vraćaju unazad, zajedno sa domaćim pravosudnim institucijama, konačno reagovati. To im je i obaveza", izjavio je danas u Bratuncu potpredsjednik Salkić.





