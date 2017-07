Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas u Banjoj Luci da se nada da će uz dobru političku volju nadležnih strana u BiH biti postignut dogovor da BiH pristupi Transportnoj zajednici.

Lars-Gunnar Wigemark / 24sata.info

To se odnosi, kaže, i na druge reformske mjere, kao i na zakon o akcizama za koje se mora naći rješenje, jer je prisutan zastoj u reformama, a negativan signal je nedavno poslat i iz Trsta, kada BiH nije potpisala ugovor o pristupanju Transportnoj zajednici.



-EU je stava da domaće vlasti same moraju riješiti reformska pitanja, jer u protivnom usporavaju evropski proces. Za nas je neprihvatljivo da bilo koja stranka, iz vlasti ili iz opozicije, kaže da nije moguć dogovor i da pasivno sjede i čekaju razrješenje situacije. To je neprihvatljivo. Suština podnošenja aplikacije za članstvo u EU je odgovorno liderstvo i djelovanje – rekao je Wigemark, nakon razgovora s predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović.



Istakao je da oni ne brane nijednu stranu, već pozivaju domaće lidere da koordiniraju svoje stavove, posebno kada je u pitanju nastup BiH na međunarodnoj sceni, jer je, u najmanju ruku, sramotno da toga nema.



EU, kako je dodao, insistira i na zajedničkoj strategiji energetike, zaštite okoliša i zapošljavanja, jer je to obaveza na evropskom putu te da je potrebno u svim tim aktivnostima imati na umu nadležnost svih organa vasti.



Od Cvijanović i entitetskog predsjednika Milorada Dodika je čuo da RS ne osporava suštinu ugovora o transportnoj zajednici, već da se radi o pitanjima kako unutar BiH koordinirati određene stavove i mišljenja.



Nakon sastanka, Cvijanović je na konferenicji za novinare rekla da, kada je u pitanju Transportna zajednica, ne postoji problem u odnosima Banja Luka-Brisel, jer RS želi da bude dio te priče, već su svi problemi unutrašnje prirode, na relaciji različitih nivoa vlasti u BiH.



Kada su u pitanju zajedničke strategije, istakla, je da se moraju uvažiti svi nivoi vlasti i prioriteti u oba entiteta i smatra da o tom pitanju postignuta značajna saglasnost.



Nedopustivo je, ponovila je, da se o ovoj temi razgovaralo nekoliko dana prije samita u Trstu.



Pita i zašto je problem da se uvaži zaključak Vlade u vezi s Transportnom zajednicom.



-Imali smo određene strahove, ali smo rekli da se promjene, ako je moguće, neke stvari mijenjaju koje bi eventulano uticale na naš željeznički saobraćaj. Ako nije moguće da se promijene i ako će se svi u regiji prilagoditi, uradit ćemo to i mi. To nije sporno. Ostalo je pitanje unutrašnje koordinacije, definiranja pozicija i prezentiranja stavova - rekla je Cvijanović i dodala da će se ta pitanja rješavati.



Problem je, dodaje, i to što u BiH nema komunikacije.



- Mora se sjesti i razgovarati, jer od februara pa nekoliko dana do samita u Trstu nije se razgovaralo o ugovoru o Transportnoj zajednici – dodala je entitetska premijerka.



