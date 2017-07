Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Banjoj Luci da je Vlada ranije donijela zaključak da svi automobili u Vladinom voznom parku kupljeni prije 2010., idu u postepenu zamjenu.

Željka Cvijanović / 24sata.info

- To se i dešava - rekla je ona i navela da su troškovi za zamjenu tih vozila, starih oko sedam godina, “opravdani”.



Kaže da se čeka stav Turske o podršci izgradnji trase puta Sarajevo-Beograd.



- Od Turske bismo voljeli da čujemo neki konkretniji stav kada je u pitanju način podrške, s obzirom na to da su rekli da su voljni da podrže taj projekt, a mi čekamo da vidimo šta to znači - navela je Cvijanović.



Na pitanje da li će Vlada RS-a osigurati helikopter za pomoć u gašenju požara, koji su proteklih dana nanijeli velike štete u Ljubinju, podsjetila je da je Vlada ranije iskazala namjeru da se osigura “multifunkcionalni” helikopter, ali da su naišli na kritike tokom rasprave o tom pitanju.



- To nije helikopter kojim će se 'vozati' funkcioneri, već bi upravo reagirao u takvim i drugim kriznim situacijama. Kada se dogodi požar pitaju što nemamo helikopter, a kada hoćemo da ga nabavimo, kažu to da se vi 'vozate' - rekla je Cvijanović uz uvjerenje da će biti nabavljen helikopter i za gašenje požara.





