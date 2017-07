U poslijednjih pola godine Elektroprivreda HZ HB zaposlila je najmanje 200 ljudi bez konkursne procedure i time je dokazano da je Elektroprivreda ustvari javno preduzeće HDZ-a BiH.

Ilija Cvitanović / 24sata.info

Da bi dobili posao u tom preduzeću, potrebno je samo da pokažete člansku karticu HDZ BiH, tvrdi Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990. Podatke je objavio magazin Žurnal.



Veliki broj osoba koje su u poslijednjih 6 mjeseci zaposlene u Elektroprivredi HZ HB, na neki su način povezani sa najvećom hrvatskom strankom HDZ-om Dragana Čovića.



To je već odavno javna tajna koju je sada razotkrio magazin Žurnal. Ilija Cvitanović iz HDZ 1990 tvrdi da je politički nepotizam HDZ BiH prešao svaku granicu i da se mora zaustaviti.



"Ovo je primjer onoga što se ne bi smjelo i ne bi trebalo raditi. Garantiram da je od svih 200 i nešto koje ste spomenuli jedini uslov za prijem bila članska iskaznica HDZ-a BiH. To je strašno i sramotno ali ja poručujem da imamo snage i da ćemo promijeniti te odnose", kaže Cvitanović za TV1.



Ukoliko ne postoje jasni propisi i jasna pravila, sve te javne institucije postat će plijen političkih stranaka, navode iz Centra civilnih inicijativa (CCI)



" Praksa potvrđuje postojanje niza nedorečenosti i nepreciznosti što se tiče zapošljavanja u javnoj upravi. Nalazi monitoringa CCI govore da je proces generalno vrlo netransparentan", kaže Slaven Divčić, projekt koordinator u CCI.



Od augusta 2015. godine do augusta 2016. godine u Elektroprivredi HZ HB zaposleno je 377 osoba. U 2016. godini za zaposlenje u Elektroprivredi HZHB izašao je konkurs za posao za 19 zanimanja i ukupno 56 radnih mjesta, te konkurs za 113 pripravnika. Za preostalih 208 radnika nije moguće naći podatke o konkursnoj proceduri.







(24sata.info)