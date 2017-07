Stranka demokratske akcije (SDA) stalno glumi babu gataru i prejudicira kako ćemo mi nešto da uradimo ili nećemo da uradimo.

Fahrudin Radončić / 24sata.info

To za EuroBlic tvrdi predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) i delegat u Domu naroda BiH Fahrudin Radončić, komentirajući zaključak Predsjedništva SDA da je potpuno neprihvatljivo da SBB, kao stranka u vlasti, glasa protiv izvještaja o radu Vijeća ministara BiH, u čijem su sastavu ministar i brojni drugi kadrovi.



- Posebno je slikovito da se to čini u savezu s Miloradom Dodikom, koji Bošnjake smatra okupatorima na Drini - saopćeno je iz SDA.



Sjednica stranačkog vrha SDA sazvana je nakon što su lideri te stranke Bakir Izetbegović i predsjednik RS Milorad Dodik ušli u novi politički rat povodom sporne Dodikove izjave.



Međutim, Predsjedništvo SDA obrušilo se na Radončićev SBB, HDZ BiH i stalo u zaštitu Suda, Tužilaštva i Obavještajno-sigurnosne agencije, Islamske zajednice.



- Prozivke SDA predstavljaju uobičajenu predizbornu kampanju i potpuno tendenciozno prejudiciranje. Kada izvještaj o radu Vijeću ministara BiH za 2016. godinu dođe u Parlamentarnu skupštinu BiH, poslanici SBB-a će glasati onako kako procijene da je najbolje - kaže Radončić.



Špekulira se da postoji politički savez između Vas, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Koliko je u tome istine?



Ima istine samo onoliko koliko treba za prljavu kampanju SDA. Ta stranka stalno izmišlja neke neprijatelje BiH, a sebe proglašava jedinim braniocem zajedničke Bosne i Hercegovine.



Zapravo, SDA brani svoju obavještajnu službu i, vjerovatno, te izjave dolaze u tom kontekstu. U svakom slučaju, kada sam, svojevremeno, smjenjivan s pozicije ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, tada je SNSD glasao za moju smjenu. Mislim da gospodin Dodik i gospodin Izetbegović izvanredno tajno šuruju i u tom smislu posmatram i ove izjave o kojima govorite.



Hoće li aktuelni saziv Vijeća ministara BiH preživjeti do sljedećih izbora 2018. godine?



Opozicija će možda tražiti njegovu smjenu već na sljedećoj sjednici Predstavničkog doma. Sudeći prema medijskim izvještajima i izjavama političara, u Predstavničkom domu BiH postoji većina koja nije zadovoljna radom Vijeća ministara. Ukoliko bi došlo do glasanja, vjerovatno bi taj dom izglasao nepovjerenje anemičnom predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću. Ali smjenu treba potvrditi i Dom naroda BiH, a u tom domu su odnosi snaga takvi da ta smjena, vjerovatno, nije moguća.



(Avaz)