Potpredsjednica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević postavila je pitanje predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku zašto je u međuvremenu promijenio stav i uveo opasan presedan da se u Parlamentu BiH donose rješenja suprotna entitetskim ustavima.

Aleksandra Pandurević / 24sata.info

Povodom Dodikovih kritika Savezu za promjene, jer nisu podržali HDZ-ov prijedlog Izbornog zakona, Pandurević je istakla da su rješenja koja se tiču izbora u Gradu Mostaru i izbora delegata u Domu naroda Federacije, u suprotnosti s Ustavom Federacije.



"Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je još prije više od godinu dana pozvala Parlament Federacije BiH da promijeni federalni Ustav kako bi na ustavan način bio popunjen Klub Srba u Domu naroda Federacije BiH, i taj zaključak je tada podržao i SNSD", kazala je Pandurević uz pitanje Dodiku zašto je u međuvremenu promijenio stav.



"Šta ćemo kada nam sutra neko predloži rješenje suprotno Ustavu RS-a" ,dodaje ona i pita Dodika "zašto se odrekao Srba u Mostaru".



Potpredsjednica SDS-a poručuje Dodiku da, "umjesto što je pustio niz vodu mostarske Srbe i pristao na urušavanje entitetskih ustava", od HDZ-a je trebao tražiti da pokrenu inicijativu za promjenu Ustava Federacije u dijelu koji se odnosi na popunjavanje Doma naroda Federacije i izbora u Mostaru.



"Pitam Dodika zašto šuti i od Dragana Čovića ne traži da provede 15 godina staru odluku Ustavnog suda o konstitutivnosti Srba u HNK? Zašto šuti na činjenicu da Srbi ni danas nisu konstitutivni u četiri kantona s hrvatskom većinom", ističe Pandurević.



Da Dodik servilno prihvata sve što dođe od HDZ-a, kaže, govori i njegova nekritička podrška HDZ-ovom zakonu o javnom RTV sistemu.



"Taj veliki tobožnji zaštitnik interesa RS-a pristao je da se mrežni operater uvede kao četvrti subjekt sistema javnog emitovanja i to sa sjedištem u Sarajevu. Gdje je tu interes RS-a", pita ona uz tvrdnju da je Milorad Dodik čuvar RS-a "koliko i gladni vuk jarića".



Pandurević naglašava da SDS podržava da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH jer svaki narod treba da bira svoje predstavnike, te kaže ''da nije dobro da se ijedan narod osjeća majorizovano''.



"BiH ima onoliko koliko se svi u njoj osjećaju komotno i ravnopravno. Ali, sva rješenja moraju biti u skladu s postojećim ustavima. Ne možemo rušiti Ustav Federacije, a da ne urušimo Ustav RS-a. SDS nikada neće dozvoliti ni najmanji korak kojim bi bio ugrožen Ustav RS-a. Izborni zakon, kao sistemski zakon, može se mijenjati samo u skladu s ustavnopravnim sistemom i na principu dogovora triju naroda, i konsenzusa pozicije i opozicije. Mi pozivamo sve političke faktore da sjednu za sto i da riješimo ovo pitanje", zaključila je potpredsjednica SDS-a.



Prethodno je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik optužio SDS da jučer u Domu naroda parlamenta BiH nije glasao za Izborni zakon, koji je trebao da omogući da u Federaciji BiH Srbi imaju svoje predstvanike.



Dodik je ustvrdio da je SDS to uradio, "jer Bakir Izetbegović smatra da to nije dobar zakon u kome se promoviše princip da u FBiH svaki narod bira svog predstavnika, a do sada nije bilo tako".



On je novinarima u Srpcu kazao da, od kada je uspostavljen Dom naroda u FBiH nema delegate Srbe i taj zakon je to trebao da riješi, ali SDS nije za glasao.



