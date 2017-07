Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je BiH veoma fiktivna zemlja u koju su zaljubljeni samo oni koji primaju veliki novac da za nju rade, a u kojoj je RS zarobljena i ne može da dosegne maksimalna dostignuća u ekonomiji.

Milorad Dodik / 24sata.info

"RS ne može da dosegne maksimalna dostignuća u ekonomiji zato što postoji okvir koji se zove BiH, u kojoj je prisutna ogromna koncentracija nametanja volje Zapada. Zapad je napravio iluziju o BiH i takve uslove da se još godinama spriječava bilo kakav razvoj", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.



On ističe da BiH nije napravila bazični konsenzus ni za vrijeme Dejtona i uz obilatu asistenciju međunarodnog faktora, uz činjenicu da joj je dat ogroman novac, prije svega da bi bile plaćene ogromne operacije stranaca.



"BiH nije uspjela. Danas ćete čuti za BiH da je propala zemlja, da ne može u sebi da artkuliše ili usmjeri ili dođe do zajedničke opšteprihvaćene politike. Jedni vide BiH tamo gdje je nema, neki je ne vide nigdje, nego vide Republiku Srpsku ili hrvatsku nacionalnu zajednicu", naveo je Dodik.



On kaže da se nikada niko u BiH nije dogovorio o BiH.



"Da li možemo da gradimo budućnost zajedno? Mislim da je ovo malo budućnosti što smo imali od 1996. godine pokazalo da ne može", smatra Dodik.



On je naveo da je Ustav nametnula međunarodna konferencija i da su osnovi zemlje postavljeni na toj konferenciji gdje se nešto posebno nije pitao niko iz BiH.



"To je postavljeno tako da se uspostavi okvir i da se vremenom stvore uslovi da razgraničeni entiteti Dejtonskim mirovnim sporazumom uspostave mir, živeći jedni pored drugih. Poslije su se javile ideje da je Dejtonski sporazum problem, da ne treba da postoji, da iz Sarajeva traže neku strukturu BiH u kojoj bi oni bili dominantni", naveo je Dodik.



Prema njegovim riječima, u priči o liberalnoj demokratiji, oličenoj u sistemu "jedan čovjek-jedan glas", manifestovala se bošnjačko-muslimanska većina u BiH koja bi kreirala svu strukturu BiH, a ostali bi bili svedeni na manjinu.



"To je ta dominantna bošnjačka politička struktura i tu nema razlike u onom što su njihove desne ili lijeve političke partije", kaže Dodik.



On smatra da bi možda bilo pametnije da se odmah nakon rata radilo tako da niko nikog ne negira i da se uvažavaju novi realiteti.



Dodik je rekao da niko ne poriče pravo bošnjačkom narodu da voli BiH, ali da Bošnjaci moraju da shvate da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da su oni samo jedna trećina ili jedna polovina u svemu tome.



On naglašava da BiH danas ima jasno razgraničene entitetske linije i jasno locirane nadležnosti i potrebno je izgraditi mehanizam koji bi uvažavao takve nadležnosti.



"Toga nema i zašto bi neko bio u BiH ako nije uvažavan?", pita se Dodik.



Tvrdi da je Republika Srpska stvorena voljom naroda i odbranjena u nemogućim uslovima, zahvaljujući generacijama ljudi - od vojnika, običnih građana, glasača, do ljudi različitih opcija koji su bili u vlasti.



"Sve do danas sačuvana je osnovna ideja, a to je da srpski narod ima svoju državu u BiH kao garanciju da mu se neće desiti ono što mu se desilo 1941. godine", naglasio je Dodik.



Dodik je rekao da je u vrijeme komunističke vlasti u BiH došlo do ekspanzije muslimana, kako su se tada zvali, kao odlučujućeg političkog faktora.



"Hoće li neko da kaže da se u vrijeme Hamdije Pozderca i nekih drugih viđenijih muslimana tog vremena nije gradila priča da se konstituišu muslimani kao politički faktor? To je bio projekt komunističke BiH", naveo je Dodik.



Dodik je napomenuo da je evropski put BiH preduslovljen samim položajem ovog prostora, kao i prostora zemalja bivše Jugoslavije te da je u središtu Balkana ostalo par država koje treba da "guraju" svoj put ka EU.



"Kada će to biti ne znam, ali u svakom slučaju ostaje problem neriješenih odnosa u funkcionisanju BiH. Sam evropski put bit će odbačen ako će dovesti ili dovodi do unitarizacije BiH", rekao je Dodik.



(SRNA)