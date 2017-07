Američki diplomata, nekadašnji specijalni izaslanik američkog predsjednika Billa Clintona za Balkan i specijalni predstavnik SAD-a za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma Robert Gelbard gostovao je večeras u Dnevniku TV1. Govoreći o brojnim temama vezanim za BiH poručio je da pravi problem naše zemlje nije utjecaj i pomoć drugih zemalja koliko potreba da ljudi i bh. lideri riješe vlastite probleme.

Robert Gelbard / 24sata.info

"Zaista mora doći do generacijske smjene u političkom i ekonomskom vodstvu kako bi BiH postala konkurentna, napredna, demokratska zemlja", uvjeren je Gelbard.



Nekadašnji savjetnik Baracka Obame za vanjsku politiku ne krije zabrinutost retorikom među državama u našoj regiji za koju kaže da nije dobra za budući razvoj.



"U zemljama koje pokušavaju razviti jaku demokratiju uvijek je važno razviti snažne demokrate institucije. Nažalost, demokratske institucije u zemljama u ovoj regiji nisu izrasle ni blizu onako snažne kakve bi trebalo da budu, kako bismo dobili živahnu demokratiju koju ljudi zaista priželjkuju, te da bismo stvorili prilike koje će privući investitore. Investitori žele pravnu sigurnost za svoje ugovore, žele znati da će moći biti uspješni ako hoće da ulože svoj novac. Demokratski razvoj je bio neravnomjeran u različitim zemljama. Brinem se jer toliko puno godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u BiH, te drugih mirovnih sporazuma kao što je sporazum koji je zaustavio rat na Kosovu, došlo do stagnacije u ovim zemljama. Ako poredimo ove zemlje sa ostatkom svijeta, vidimo da Balkan zaostaje. Nadam se da ćemo sa novim vodstvom koje imamo u mnogim zemljama dobiti novi zamah i novu dinamiku, ali je to nešto što još treba da vidimo da li će se desiti", rekao je američki diplomata.



Uz nadu da će američka Vlada ponovo preuzeti vodeću ulogu i okrenuti se zemljama Zapadnog Balkana, Gelbard je poručio kako je zabrinut zbog problema koji i dalje postoje u odnosima među državama u regiji.



"Ideja da Hrvatska još uvijek podržava stare, diskreditovane ideje o trećem entitetu zaista je loša. To se neće desiti. Kao odgovoran član EU, Hrvatska bi trebalo da prestane to da radi. Umjesto toga, trebalo bi da se fokusira na pružanje podrške jakoj ekonomiji u BiH, te na razvoj snažnih demokratskih institucija u BiH. Dakle, trebalo bi da zaboravi na ideje o trećem entitetu. Odnosi između Srbije i Hrvatske ponovo - to je poprilično frustrirajuće. Mislim da sve vlade u ovoj regiji moraju razumjeti - jedini način kako mogu biti uspješne jeste da pronađu harmoniju, jedinstvo i saradnju kako bi bili uspješni. Prije nekoliko godina znamo da je postojao plan da se razvije jedinstvena uprava za željezničke sisteme u regiji. To nije uspjelo iz vrlo glupog razloga - nisu mogli odlučiti gdje će biti sjedište. Ovo je nemoguće. Nemoguće je kreirati održive ekonomske uslove bez koordinacije i saradnje među malim zemljama. Ne kažem da se sada treba ponovo vratiti na Jugoslaviju, naravno da ne, ali mora postojati određeno jedinstvo i saradnja. Moraju se prestati svađati zbog nekih malih, navodnih uvreda koje su dobili", stava je Gelbard.



O ambasadorici SAD u BiH Maureen Cormack i njenom osoblju rekao je da su ga impresionirali energijom, entuzijazmom i željom da igraju vrlo konstruktivnu ulogu u našoj zemlji.



Na pitanje kako vidi sadašnje lidere u BiH, prije svega Milorada Dodika, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, odgovorio je: "Malo je čudno vratiti se u ovu zemlju i vidjeti ista imena kao i kada sam prvi put došao 1995. godine. Doduše, to je sada drugi Izetbegović, ali ja poznajem Čovića i Dodika. U pravom demokratskom društvu dešavaju se promjene. Ponekad to nije uvijek promjena nabolje, ali dešava se promjena u vodstvu. Milorad Dodik je na ovoj poziciji mislim od 1998. godine, odnosno mijenjao je pozicije, ali je uvijek bio u vodstvu. Vrijeme za njega je da ide. Ja imam dobar odnos sa njim. Posljednji put kada sam bio u BiH, a to je bilo 2008. godine, večerali smo u Banjoj Luci. Uvijek smo imali dobar odnos, ali vrijeme je za promjene. Zaista jeste. Hrvatska populacija u BiH - malo sam razočaran, kada govore o trećem entitetu, kada govore o svojim pravima. Ponovo kažem - vrijeme je za nove generacije. Kod bošnjačke populacije ista je stvar".



Gerlbard je istakao i da ga brine što toliko mnogo mladih ljudi napušta ovu zemlju ili su je već napustili.



"To se dešava i u drugim zemljama ove regije. Postoji ogroman talenat u ovoj zemlji i ja se brinem da će motivisani, ambiciozni, inteligentni mladi ljudi misliti da će bolju budućnost pronaći negdje drugo. Zato odlučuju da se sele, umjesto da ostaju ovdje i pokušaju popraviti politički i ekonomski život ove zemlje. To je ono što je zaista potrebno da bi BiH bila uspješna", istakao je.



O Dodikovim zamislima odvajanja RS od BiH poručio je: "To se neće desiti. On bi trebao prestati! Jednostavno prestati! O pitanju propale države, on je doprinio tome. I drugi također. Previše je korupcije ovdje, previše je toga stvara prepreke. Političke ambicije vode ljude ka tome da misle samo o svojim ličnim interesima, ambicijama i motivima. Niko ne razmišlja o višem dobru. Previše ljudi misli samo o svom vlastitom džepu, umjesto da misli o ekonomiji cijele države. Kada Dodik govori o propaloj državi, to je, kako mi kažemo, predikcija koja se sama po sebi ostvaruje. Dakle, to su ljudi koji sami govore o onome za šta su i oni odgovorni".



Objasnio je da potencijalni investitori kada dođu i vide političku situaciju odlaze jer vide da imaju veću dobrodošlicu i bolje okruženje na nekom drugom mjestu.



Priznao je da je skoro sve što je radio u BiH uvijek teško išlo. Arhitekt projekta hvatanja ratnih zločina nakon agresije u BiH, te privođenja pravdi Darija Kordića i još devet bosanskih Hrvata optuženih za ratne zločine ističe da je Mostar vrlo važan, i simbolički i u stvarnosti.



Čovjek koji je uspio uvjeriti Franju Tuđmana da Haškom tribunalu preda 10 Hrvata optuženih za ratne zločine kaže da se i danas tog trenutka dobro sjeća.



Predsjednik Tuđman i ljudi u njegovoj Vladi imali su snažne aspiracije da se pridruže EU, da se pridruže NATO-u, da budu dio Zapada. On se obično vrlo ljutio, jako se ljutio na mene kada bih mu rekao: 'Ponašate se kao da ste Balkanac'. On bi rekao: 'Ja ne želim biti dio Balkana, ja želim biti dio Zapada'. Onda bih mu ja rekao: 'Pa onda se tako i ponašajte'.



Za sebe kaže i da je arhitekta programa za hvatanje ratnih zločinaca.



"Mi smo uhvatili veći broj bosanskih Srba koji su bili osumnjičeni. Ja sam bio osoba koja je Dinka Sakića vratila iz Argentine. To je bio još jedan dil koji sam napravio sa Tuđmanom. To je dovelo do toga da je Sakić, komandant logora u Jasenovcu, dovede u Zagreb na suđenje. Bilo je vrlo jasno da je on kriv. Ne treba slaviti ljude koje su počinili ratne zločine. To je sramno i to bi trebalo biti kažnjivo. Oni nisu heroji, oni su zločinci. Oni su najgora vrsta zločinaca, jer su počinili genocid ili masovni zločin. Bez obzira da li je riječ o Dariju Kordiću, koji je, ja vjerujem, ubica, ili su to ljudi među bosanskim Srbima, koji su optuženi. Negiranje genocida, negiranje ratnih zločina smatram da je krivično djelo", poručuje.



Gelbard će u nedjelju u Mostaru primiti međunarodnu nagradu "Mostar Peace Connection" te naglašava da mu je zadovoljstvo kad ljudi prepoznaju njegov rad ili ono što je pokušao uraditi.



"Radio je naporno pomirenju, ujedinjavanju i na miru u Mostaru. Sve te stvari koje sam ja tada podržavao i sada podržavam. Činjenica da ću ići u Mostar me raduje, jer Mostar je mjesto do kojeg je meni stalo. Puno puta sam ga posjetio i jako se radujem što ću ponovo", dodao je.



Na kraju je poručio da je dobro pitanje zašto su ljudi zainteresovani za BiH i zašto bi još uvijek bili zainteresovani.



"Ljudi u ovoj zemlji i njihovi lideri moraju pokazati da su ozbiljni, da zahtijevaju pažnju, da postoji razlog zašto bi ljudi morali obraćati pažnju na njih, da postoji razlog zašto bi kompanije trebale investirati ovdje, da postoje razlozi za snažniju političku pažnju međunarodne zajednice", poručio je na kraju Gelbard.





