Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović nakon ovosedmične posjete Bosni i Hercegovini u intervjuu za Fenu izjavio je da Crna Gora može pružiti Bosni i Hercegovini sva moguća iskustva u procesu pristupanja NATO-u, pri čemu nadležni u BiH moraju poraditi na vladavini prava, a pogotovo značajno unaprijediti službu bezbjednosti.

Ivan Brajović / 24sata.info

- Želimo bez ikakave rezerve ponuditi prijateljima u BiH sva naša saznanja i ekspertsku pomoć kako biste, ako je moguće, brže prešli taj put od nas. Jednostavno ukazat ćemo na stvari da ne smijete biti sebični i zatvoreni kada razgovarate s tako moćnim savezom kakav je NATO – kaže Brajović.



U tom pogledu na današnjem Regionalnom sastanku u Cetinju, koji okuplja predsjednike odbora za bezbjednost i odbranu i šefove stranih delegacija pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a iz Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije očekuje kvalitetnu razmjenu mišljenja, a izrazit će spremnost za saradnju sa zemljama ovog regiona.



Crna Gora je s BiH napravila prvi sveobuhvatni sporazum o granici, koji je započeo još dok je Brajović vršio funkciju ministra unutrašnjih poslova Crne Gore.



- Vlada Crne Gore pokrenula je inicijativu prema vladama BiH i Srbije s jedne strane i Vladi Hrvatske s druge da se odredi ta tromeđa tačka između naših država. Sve će to doprinijeti bržoj razmjeni iskustava i unapređenju života naših građana. U politici nije najmjerodavnija stvar šta misle političari, već kako se osjećaju građani. Političkim potezima trebamo nastojati da suživot na prostoru zapadnog Balkana bude dinamičniji, konrektniji i kvalitetniji s ciljem ostvarenja prava građana – kazao je.



Naglasio je da je Reginalni sastanak prilika da se obilježi veliki vanjskopolitički uspjeh Crne Gore - prijem u NATO, koji je ostvaren 5. juna.



- Poslije nezavisnosti države to predstavlja najvažniji politički uspjeh ove generacije političara. Definitivno ovo članstvo utemeljuje bezbjednost i stabilnost Crne Gore, a time se sva postignuća koja smo postigli u ovih 11 godina, čine potpuno sigurnim i obezbijeđenim – smatra.



U pogledu vojske ističe da se Crna Gora obavezala da će u narednim godinama dostići dva procenta bruto društvenog proizvoda koji se izdvaja za odbranu.



- Pri tome ćemo značajno ulagati u modernizaciju vojske. To je obaveza koju ćemo sigurno izvršiti – uvjeren je.



Posebno ističe potrebu stabilnosti regiona.



- Kao članica NATO-a još više ćemo biti sigurna biznis destinacija i investicije će se lakše opredjeljivati ka Crnoj Gori. To nam je veoma važno, kao i ostalim zemljama regiona. Naravno pri tome nećemo nikoga upućivati šta on treba da radi. Ako je izbor naših država iz susjedstva da budu članice NATO-a mi ćemo im u tome pomoći - kaže Brajović.



Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji vjeruje da će Crna Gora do polovine 2018. završiti s otvaranjem svih poglavlja budući da je od 30 otvorila 28.



- Nadam se da će uskoro početi proces pregovaranja s BiH, kojoj dajemo bezrezervnu podršku tokom predaje Upitnika EU. Tu je veoma važno da racionalno procijenite trenutno stanje i naredne korake, odnosno da planovi budu realni i ostvarivi. Ne treba trčati s pokazivanjem pred Evropskom komisijom i Evropskom unijom ako niste spremni za nešto, jer će vam se to kasnije vratiti za ono što ste obećali – poručio je odgovrnim bh. akterima u procesu evropskih integracija.



Tokom ovesedmične posjete Sarajevu i razgovora s najvišim bh. dužnosnicima ističe da se potvrdio dobar i prijateljski odnos BiH i Crne Gore.



- Takav odnos povjerenja i uzajamnog uvažavanja vlada da nemamo otvorenih pitanja. Ovo je sada kruna parlamentarne saradnje, koju je važno da dalje unapređujemo – mišljenja je Brajović.



Dolazak u BiH iskoristio je da se susretne i s dijasporom u Ambasadi Crne Gore, kojoj je rekao da trebaju biti lojalni prema Bosni i Hercegovini.



- U tim prilikama uvijek se sazna kada biste dovoljno pažnje poklonili razvoju i zakonskim pretpostavkama da bi odnosi između matice i dijaspore bili bolji. Trebamo unapređivati rješenja Zakona o dijaspori Crne Gore da bismo bili otvoreniji i više na usluzi – dodao je.



Bh. zvaničnicima zahvalio je na gostoprimstvu navodeći da je uživao u posjeti Sarajevu, gdje je dočekan na najvišem mogućem nivou.



Ocijenio je veoma korisnim razgovore koje je obavio s članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem, predsjedavajućima Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Šefikom Džaferovićem i Barišom Čolakom, kao i članovima kolegijuma oba doma PSBiH.







(FENA)