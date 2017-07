Demokratska fronta (DF) oglasila se danas saopćenjme za javnost u kojem poziva premijera Kantona Sarajevo (KS) Elmedina Konakovića da odgovori na niz pitanja koja se odnose na aktuelni trenutak i stanje u KS-u, uključujući sistem obrazovanja, prava djece, oblast zapošljavanja...

Željko Komšić / 24sata.info

- Budući da smo mi ozbiljna stranka i da vjerujemo u građansku Bosnu i Hercegovinu, zemlju svih njenih građana, njenu suverenost i ravnopravnost, pozivamo Vas premijeru da nam odgovorite na pitanje: Šta je Vaš ministar obrazovanja (Elvir Kazazović) učinio i/ili poduzeo kako bi sukladno obavezama koje smo kao država potpisnica UN konvencije o pravima djeteta preuzeli, a prema kojima smo dužni da svakom djetetu omogućimo i obezbijedimo temeljno ljudsko pravo - a to je pravo na obrazovanje? - kaže se u saopćenju DF-a.



Iz ove stranke navode da je kantonalnom ministru sa najvišeg nivoa vlasti u državi, iz Parlamentarne skupštine BiH, upućeno zastupničko pitanje koje se tiče djece koja zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti fizički pohađati školu u obrazovnim ustanovama u KS, pa bi im se morala obezbijediti "škola u kući".



- Nadalje smo pitali Vašeg ministra da li uopće zna da ta djeca žive u KS i da su to građani i građanke Sarajevskog kantona, onog istog čiju Vladu Vi, gospodine Konakoviću, predvodite. Jasno je nama uvaženi premijeru Sarajevskog kantona, kantona u čijem sastavu je i najvažnija općina u državi BiH, da Vama i stranci iz koje dolazite, kako Vi, tako i Vaš školski kolega, pardon ministar, nije stalo do nedužnih i nevinih maloljetnih lica koja ne mogu upasti u glasačke ralje SDA te su, kao i većina nas, samo statistički broj koji ne zavređuje čak ni toliko da potrošite pola lista papira i date odgovor na pitanje zašto djeca sa poteškoćama u razvoju i/ili teškog zdravstvenog stanja nemaju osiguranu nastavu u kući? Zašto većina Vaših direktora/ica obrazovnih ustanova ne služe djeci već centrali SDA? - navodi se u saopćenju.



Iz DF-a, istovremeno, postavljaju pitanja: "zašto je svako peto dijete u KS gladno, zašto nije smanjen broj nezaposlenih žena u KS, zašto je kantonalni premijer kao bivši DIF-ovac, koji je diplomirao prije negoli je dobio indeks, učinio nargile atraktivnijim od bilo koje sportske discipline, te da li je 'povlačenje' supstanci iz nargila neka nova sportska disciplina mladih u 'Konaković kantonu', kao i koliko je od 7.500 zaposlenih, magične cifre kojom se hvale, zaposleno osoba sa invaliditetom?"



- Vruće je premijeru, vode imamo u tragovima, hejbet tramvaja na guranje, umrlih previše, rođenih premalo, redovi pred njemačkom amasadom dosežu skoro pa do Poljina…stoga Vas molimo da nam ne vrijeđate inteligenciju - kaže se u saopćenju DF-a.





(FENA)