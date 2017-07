Poslanik u njemačkom Parlamentu (Bundestagu) Josip Juratović kazao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kako bi eventualno stvaranje trećeg entiteta u BiH bilo pogubno za Hrvate, prenosi agencija Patria.

Josip Juratović / 24sata.info

- Hrvati jesu najmalobrojniji konstitutivni narod u BiH, ali je pogrešno misliti da, ako se Hrvati stave na jedno mjesto i zatvore, ako se napravi jedna vrsta političke autonomije koja se može zvati treći entitet ili nekako drugačije, da će tako biti sigurniji i da će imati napredak. To je pogrešan put, prosperitet može imati samo otvoreno društvo. Hrvati moraju kroz institucije sistema da ostvare punu jednakost i ravnopravnopravnost ali i da to nude drugima, posebno manjinama tamo gdje su Hrvati većinsko stanovništvo.



Također, Hrvati se moraju dogovoriti s Bošnjacima i sa ostalima kako će uskladiti Federaciju BiH koja je sada nefunkcionalna – 140 ministara, 10 državica u državi… Potrebno je više jačati općine, koje bolje prepoznaju potrebe stanovništva - ističe Juratović.



Juratović se osvrnuo i na novu njemačku inicijativu prema kojoj bi BiH, navodno, trebala biti uređena kao građanska država.



- Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno to je inicijativa EU, i to nije ništa novo. Njemačka može zastupati samo ono što zastupaju zemlje članice EU. Poznato je da se odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić-Finci“mora implementirati ali to nije urađeno već osam godina. A bez toga, BiH ne može u EU. Vidite apsurda – BiH je država tri konsitutivna naroda i ostalih, ali tih ostalih nema. Molim vas, kad se neko izjašnjava kao Bosanac ili Hercegovac, on ne može obnašati političku funkciju, što je apsurdno.



Buduće uređenje BiH nije „njemačko pitanje“ nego pitanje ulaska BiH u EU. BiH je predala zahtjev za članstvo, prije toga je aktiviran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ali do sada nisu ispunjene preuzete obaveze, nije usvojeno zakonodavstvo koje bi odvelo BiH u EU. Uvijek se nađe neko kome nešto ne odgovara. Ustvari, nacionalnim liderima ne odgovara ulazak u EU. Narod mora to znati, mora se upitati: zašto političari bježe od EU?



Na samitu lidera Zapadnog Balkana nedavno u Trstu, pojačan je proces približavanja, akcenat je stavljen na razvoj infrastrukture, na jedinstveno tržište, ukidanje carina, na stvaranje preduvjeta da regija funkcionira kao EU.



Izdvojeno je 220 miliona eura za projekte ali je izostala podrška Republike Srpske, odnosno njenog predsjednika Milorada Dodika uspostavi Transportne zajednice. Umjesto da se o tome govori, mediji pišu kako se pokušava stvoriti neka Jugo unija, kako se oživljava jugo unitarizam. Umjesto da pitaju Dodika zbog čega je blokirao novac za projekte, priča se okreće u suprotnom smjeru. I još jednom ponavljam, bh. lideri, nacionalne vođe jednostavno ne žele u EU. Mislim da bi trebalo raspisati referendum i pitati građane da li oni žele u EU.



Njemački poslanik u Bundestagu se pita kako je moguće da većina građana BiH želi u EU (prema nekim anekatama čak 69 posto), a na izborima bira političke predstavnike koji nemaju volje i želje da ih povedu prema EU.



- Zašto onda građani biraju takve nacionalne vođe, zašto biraju lidere koji neće u EU. Za nas iz vana to je apsurdna situacija. Mi želimo pomoći, ali ne mogu bh. lideri beskonačno dolaziti na razgovore, ispijati kavu, pričati – a da pravih efekata nema. Moram upozoriti i građane, da ulazak u EU ne znači da će voziti mercedes za pet godina. Međutim, to znači da BiH mora tako funkcionirati da njeni ljudi mogu kupiti mercedes za pet godina - kaže Juratović.



On se dotakao i retorike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prije svega posljednjih izjava o tzv. bošnjačkoj okupaciji Podrinja.



- Retorika gospodina Dodika su već poznati rituali koje upotrebljava svako malo da podiže tenzije. Na kraju krajeva to je i provokacija, prije svega prema bošnjačkom narodu. Možda radikalniji elementi iz tog naroda pokušaju odgovoriti na sličan način. I tako, naizmjenično. Na taj način održava se klima nepovjerenja. Time se osigurava vlast nacionalnih vođa. Za mene je to neprihvatljivo i nadam se da će narod konačno i u Republici Srpskoj uvidjeti da se na taj način ne ide dalje, da taj put nikamo ne vodi. Na kraju krajeva, i narod u Republici Srpskoj je pogođen nezaposlenošću i neizvjesnošću, mladi isto tako napuštaju Republiku Srpsku kao što odlaze i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.



Normalno bi se i tamo svaki roditelj trebao upitati ima li smisla tako graditi budućnost – da djeca napuštaju zemlju, a da roditelji misle da su im se djeca tamo snašla. U okruženju gdje su svi puni nacionalnog ponosa, mislim da je to nešto zbog čega bi svi trebali propasti u zemlju od srama. To nije samo u Republici Srpskoj nego je i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kroz takva prepucavanja da bi se osigurala vlast, širi se strah od sukoba i rata, i jednostavno paralizira cijela država. I vidi se, iz dana u dan, kako ona propada - istakao je Josip Juratović.



(NAP)