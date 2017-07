Osnivač i lider pokreta "Odgovor" Ćamil Duraković oštro je reagovao na medijsku kampanju koju su, kako navodi, jučer pokrenuli SNSD i RTRS protiv "Odgovora" i opozicije u entitetu Republika Srpska, a nakon što su iznesene činjenice o finansijskoj dubiozi RTRS-a, političkoj kontroli uredništva i njihovoj orkestriranoj blokadi BHRT-a.

Ćamil Duraković / 24sata.info

Također, kako dodaje, na lokalnom nivou, ovim napadima se pridružio načelnik Srebrenice Mladen Grujičić koji optužuje "Odgovor" za antiustavno djelovanje.



- Jedini koji djeluju izvan Ustava jesu politički predstavnici SNSD-a koji podrivaju ključne entitetske i državne institucije. Njihova reakcija jasno pokazuje koliko su zabrinuti da im Radio-televizija Republike Srpske ne izmakne iz ruku, budući da bi to i bio kraj ove teške decenije pod Miloradom Dodikom. Građani koji žive na području RS-a su svjesni da je došlo vrijeme promjena, te su podržali naš poziv za bojkot pretplate, bez obzira na to da li dolaze iz povratničke zajednice ili ne. To nam je znak da smo na dobrom putu i da radimo važnu stvar - poručio je Duraković.



Dodao je da pokret "Odgovor" ima sada već više od stotinu ljudi zainteresovanih na terenu da im dostavljaju informacije o kršenjima ljudskih prava i problemima u lokalnim zajednicama.



- Vrijeme je da javnost u Bosni i Hercegovini shvati težinu stanja života u RS-u, kako u ekonomskom i socijalnom smislu, tako i na polju diskriminacije i segregacije Bošnjaka i drugih povratnika. Nećemo ostati dužni RTRS-u, te pozivamo novinare-profesionalce i nezavisne medije da zaustave praksu režimskog informisanja. Pozivam Regulatornu agenciju za komunikacije da reaguje, te ćemo u narednom periodu tražiti utvrđivanje odgovornosti uredništva RTRS-a za kršenje kodeksa te promovisanje diskriminacije i isključivanja Bošnjaka-povratnika u RS-u -zaključio je Duraković, saopćeno je iz pokreta "Odgovor".



(FENA)