Predsjedništvo Socijaldemokratske partije (SDP) BiH na sjednici koja je danas počela u Sarajevu razmatra političku situaciju u BiH, ali i unutarstranački ustroj i funkcioniranje te stranke, kao i pripreme za izbore 2018. godine.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Predsjednik SDPBiH Nermin Nikšić je na konferenciji za medije, prije početka sjednice Predsjedništva te stranke, prokomentirao i radni ručak lidera i predstavnika političkih partija u BiH koji je danas, na poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića trebao biti održan u Mostaru.



Nikšić je kazao da je sastanak lidera "krnje koalicije, (ne)principijelnih saveza" pompezno najavljen, propao prije nego što je i održan.



Smatra da je to pokazatelj onog što je SDPBiH 2014.tvrdio, a to je da su rezultati izbora doveli do toga da "imamo vlast koja nije spremna i kadra učiniti bilo šta dobro za državu BiH, ni za građane, ali, nažalost, to je izborna volja tih građana“.



- Čuvena priča kako se naši lideri crvene pred predstavnicima međunarodnih institucija, ustvari treba da se crvene pred građanima BiH čije povjerenje iz dana u dan prokockavaju i pokazuju da ne vode računa ni o čemu osim o svojim vlastitim uskim i uskostranačkim interesima – kazao je Nikšić.



Upitan da li je pozvan na 'radni ručak' Nikšić je kazao da iako ima kontakte s predstavnicima političkih partija, ali da na ovakve sastanke i sesije SDPBiH neće učestvovati, stoga „niti su nas trebali zvati, a niti su nas zvali“.



Ipak, naglasio je Nikšić, iako bi za opoziciju bilo lošije, ali za državu BiH bi bilo bolje da se oni sastaju i dogovaraju, i rade ozbiljno na ispunjenju uvjeta za evroatlantske integracije BiH.



(FENA)