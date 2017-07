Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatra Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu.

Tokom diskusije, poslanik Sadik Ahmetović (Klub poslanika Nezavisni blok) je kazao da, kad su u pitanju evropske integracije, „blagi napredak koji je bio u prethodnoj godini, u 2017. u potpunosti je zakočen zato što Vijeće ministara mora prihvatiti činjenicu, pa i ovaj parlament i ja da mi u principu ne vladamo ni političkim procesima u BiH“.



- Političkim procesima vladaju oni koju su danas otkazali ručak u Mostaru - naveo je Ahmetović.



Po njegovim riječima, to je stvarna i prava činjenica kada je u pitanju vođenje politike u BiH.



Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević je naglasila da se boji da je ovo vijeće ministara talac ukupnih političkih odnosa i „talac i entitetskih vlada“.



Poslanica Nermina Kapetanović (SDA) je navela da je za nju vrlo važna činjenica da su, unatoč vrlo otežanim uvjetima u kojima je radilo Vijeće ministara BiH, učinjeni vrlo značajni koraci naprijed.



Poslanik Mirsad Isaković (SBB) je rekao, da poslije onoga što je danas čuo, ima osjećaj da ne živi u ovoj državi, da živi negdje drugo.



- Ovakav napredak mislim da nije zabilježen u Evropi - kazao je Isaković, te dodao da „u ovoj državi nema problema“.



Poslanik Momčilo Novaković (NDP) dodaje da ima puno primjedbi na rad Vijeća ministara BiH, kao i većina poslanika.



- Nezadovoljan sam brzinom kojom idemo ka EU, mislim da trebamo ići brže. Ali je veliko pitanje da li je Vijeće ministara odgovorno za to što ne idemo brže ili su neki drugi bez kojih Vijeće ministra ne može obezbijediti tu dinamiku uticali na to da idemo ovako sporo - naglasio je Novaković.



Dodao je da je nezadovoljan rezultatima u borbi protiv korupcije i kriminala, ali „isto tako znamo da ne može Vijeće ministara tu puno uraditi“.



Podsjećajući da je on poslanik uime koalicije PDP-NDP i da“prvi dio koalicije (PDP) ima ministra vanjskih poslova, a drugi dio (NDP) zamjenika ministra“.



- Zadovoljan sam radom onih koji su uime ove koalicije. Zadovoljan sam i radom ostalih srpskih ministara. Bilo bi licemjerno od mene da budem zadovoljan radom ministara i zamjenika ministara, a da glasam protiv Izvještaja i protiv Vijeća ministara - kazao je Novaković.



Poslanik Hazim Rančić (SDA) je istakao da, ono što je po njemu, veoma važno jeste da su trendovi, procesi, procenti, brojke, činjenice u jednoj uzlaznoj liniji.



Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Šefik Džaferović (SDA) je dodao da je evropski put BiH deblokiran.



- Vijeće ministara uradilo je značajan dio posla, rekao bih lavovski dio posla u deblokadi BiH na evropskom putu. Treba pošteno da kažemo da je ovo vijeće ministara napravilo Reformsku agendu, Akcioni plan, riješilo pitanje prilagodbe SSP-a, riješilo pitanje Mehanizma koordinacije, podnijelo kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU... - naveo je Džaferović.



Po njegovim riječima, treba korektno i pošteno reći da je napravljen napredak i kada je u pitanju NATO-ov put BiH.



- Nije Vijeće ministara samo zaslužno za to. Tu su i Predsjedništvo, Parlamentarna skupština, dakle vlasti u ovom sazivu, ali sada raspravljamo o dijelu odgovornosti koje se tiče Vijeća ministara BiH - kazao je Džaferović.



Predsjedavajući Kluba poslanika SDA Amir Fazlić je rekao da će taj klub podržati Izvještaj, dodajući da misli da je Vijeće ministara zaslužio „prolaznu ocjenu“.



Poslanik Željko Komšić (Demokratska fronta) je, obraćajući se prije svega predsjedavajućem Vijeća ministara, kazao da je od njega i od nekih ljudi u Vijeću ministara očekivao da znaju „svojim političkim šefovima reći ne“.



Dodao je da neće da „stavlja na teret“ Vijeću ministara ono s čim oni nemaju veze, što neki drugi rade.



- Zamjeram vam što se podlegli nekim pritiscima, kao što zamjeram i Vašim ministrima što su podlegli nekim pritiscima, prije svega političkih šefova i vrhova stranaka. Niste to smjeli uraditi, sebe radi- smatra Komšić.



Poslanik Damir Arnaut (SBB) je istakao da je Vijeće ministara u izvještajnom periodu usvojilo „samo 19 zakona, a u ovoj godini samo pet, ne računajući reciklirane o akcizama“.



- Vi u prošloj godini imate prosjek manje od jednog zakona po ministru i zamjeniku. Klub SBBBiH u prošloj godini ima bolji prosjek od vas. U ovoj godini imate pet novih zakona, ne računajući one reciklirane o akcizama. Klub SBB-a i SDP-a imaju osam - kazao je Arnaut.







