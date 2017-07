Federalni premijer Fadil Novalić danas je na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH izrazio mišljenje da Prijedlog grupe poslanika za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH neće dobiti podršku, o kojem su poslanici okončali raspravu.

Fadil Novalić / 24sata.info

- Poslanici SBB-a žele da Vlada uđe agilnije u procese reformi i da usaglašene stavove na sjednicama Vlade usaglasi sa svojim strankama prvenstveno između SDA i HDZBiH. Tako usaglašeni zakoni trebaju dolaziti na Parlament. Imaju priliku da rade i od nas će dobiti potporu, ali ih molimo da ozbiljnije shvate svoju ulogu - rekao je poslanik SBB-a Sanel Razić.



Poslanik SBB-a Munib Jusufović poručio je da će se nakon razmatranja izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH uozbiljiti stvari dodajući da ipak ne zna sve ministre zbog, kako kaže, njihovog stalnog neprisustva sjednicama Predstavničkog doma.



To su, između ostalog, poslanici opozicije, prije svega SDP-a i DF-a, spočitovali Vladi kao i odgađanje primjene Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije i što se „često dešava da se važni zakoni donose po hitnoj proceduri“.



Poslanici opozicije također su mišljenja da se makroekonomski podaci npr. o BDP-u različito prikazuju od institucije do institucije o jednom te istom ekonomskom pokazatelju.



- O iznesenim kritikama o radu Vlade treba povesti računa u narednom periodu. Vlada je pokazala svoju kompetentnost - mišljenja je poslanik Kluba SDA Asim Kamber.



Predsjednik tog stranačkog Kluba Ismet Osmanović izjavio je da Vlada FBiH ima povjerenja sve dok se ne dokaže suprotno odnosno dok se ne izglasa nepovjerenje Vladi.



- Bitno je što Klub HDZ BiH - HNS-a daje potporu Vladi, a predsjedavajućeg Predstavničkog doma Edina Mušića molim da doslovno primijeni poslovnik 139 - rekao je predsjednik Kluba HDZ BiH-HNS Jozo Bagarić smatrajući da se može samo glasati o izglasavaju nepovjerenja Vladi FBiH, a nikako o nekim zaključcima nakon što je poslanik SDP-a Damir Mašić predložio zaključak da „Predstavnički dom PFBiH da podršku i povjerenje Vladi Federacije BiH“.



- Navedeni zaključak ne može se staviti na dnevni red i glasati o tome. To je protivustavno - kazao je Osmanović.



Mašić je odgovorio da je „na dnevnom redu dvodnevne sjednice uvršten zaključak o provedbi presude Ustavnog suda, a imali ste i zaključke koje nisu bili u pisanoj formi i izjašnjavali se o tome“.



- Sada mi kažete da forma nije uredu - kazao je Mašić smatrajući da nema razloga za polemiku zbog zaključka Kluba poslanika SDP-a BiH, kojim se, kako kaže, testira stav Parlamenta FBiH.



O Prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH Predstavnički dom trebao bi glasati nakon prezentacije federalnog premijera Fadila Novalića o dosadašnjim rezultatima Reformske agende.





