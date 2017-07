Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kaže da usprkos otkazivanju radnog ručka kojeg je s drugim političkim liderima trebao imati jučer u Mostaru, neće odustati od pokušaja da se ostvari napredak u BiH te ističe da se samo razgovorima mogu rješavati krize.

Čović je za „Večernji list“ izjavio da su, iako je planirani susret otkazan, neke stvari ovaj tjedan pomaknute s mjesta. Tako je na sjednici Predsjedništva BiH dogovoreno kako će svaka iduća sjednica ovog tijela počinjati istom točkom, a to je Upitnik EU.



Naime, predsjedavajući Vijeća ministra BiH Denis Zvizdić će na svakoj sjednici informirati članove Predsjedništva BiH dokle se došlo s odgovorima na Upitnik.



"Očekivanja su da Upitnik bude popunjen do kraja kolovoza i predan na prevođenje. Realno je da posao oko prevođenja bude gotov do kraja rujna", izjavio je Čović.



Komentirajući činjenicu da do susreta lidera u Mostaru nije došlo, Čović je kazao da ga takav rasplet događaja nije obeshrabrio.



Ističe kako su pred BiH u narednom periodu brojni zadatci kada je riječ o putu ka EU i NATO-u te da je na ovom ručku želio s kolegama dogovoriti neke od smjernica kako bi se ono što EU očekuje od BiH realiziralo u što skorijem roku.

