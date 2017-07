Federalna ministrica finansija i trezora Jelka Milićević kazala je na današnjoj konferenciji za medije da je Vlada FBiH realizirajući planirane aktivnosti donijela važne zakone, u roku urađene, nakon opširnih rasprava i konsultacija.

Arhiv / 24sata.info

"Riječ je o zakonu o registru finansijskih izvještaja i zakonu o računovodstvu i reviziji", kazala je Milićević, dodavši da je prijedlog prvog zakona prvi put donesen, dok je neefikasan Zakon o računovodstvu i reviziji primjenjivan od 2015. godine.



Dodala je da je dug u Federaciji BiH po primicima manji za 4,1 posto, te da su se zadužili 160 miliona KM, a da su mnogo više vratili.



"Čak smo otkazali aukciju, i to smo imali danas na informaciji o kreditnom zaduženje Federacije BiH", rekla je Milićević.



Istakla je da vjerovatno neće imati tranše sa MMF-om, iako je to planirano, ali da planiraju racionalizaciju.



"Nadamo se da likvidnost neće biti ugrožena. Dugoročno ćemo se zaduživati, okrenut ćemo se prema domaćim institucijama, bankarskim... To će biti obveznice Federacije na rok od sedam godina", pojasnila je.



Dodala je da Vlada Federacije BiH uredno izmiruje svoje dugove.

(Klix)