Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da Vijeće ministara BiH ima kapacitet da u narednom periodu radi svoj posao.

Komentarišući jučerašnju odluku poslanika Predstavničkog doma parlamenta BiH da ne podrži Izvještaj o radu Vijeća ministara, Borenović je naveo da je to "nešto što se očekivalo" i naglasio da postoji mnogo turbulencija unutar skupštinske većine.



"Vijeće ministara, bez obzira kakva je odluka parlamenta, mora da radi. U bilo kom obliku mandata svaki ministar ima zakonsku obavezu da radi svoj posao dok se ne donese neka druga odluka i sa te strane Vijeće ministara ima kapacitet da u narednom periodu radi svoj posao", rekao je Borenović novinarima.



On je istakao da ne postoji nova skupštinska većina i da je ona "takva kakva je - rezultat određenih političkih dešavanja".



"PDP je zadovoljan radom naših ljudi u Vijeću ministara i generalno predstavnika Saveza za promjene. Nekoliko ključnih važnih odluka je doneseno upravo zahvaljujući Savezu za promjene", kaže Borenović.



Kao primjer, on je naveo da su smanjene cijene telefonskih razgovora i cijene lijekova, što je isključivo bio zahtjev Saveza za promjene.



"Očekujemo da će veoma brzo doći do odluke da se prolongira plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca i da se rasterete privrednici u Republici Srpskoj i BiH", smatra Borenović.



On je dodao da će to biti olakšice za sve građane, za sve ljude koji žive u BiH i da će insistirati da se te stvari sprovedu do kraja.





(SRNA)