Političari u Bosni i Herceovini ne trebaju biti opozicija interesu države i naroda – kazao je danas u Doboju predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

Foto: 24sata.info

Istakao je da se bh.političari, s obzirom na veoma kompleksan sistem u BiH, moraju ponašati odgovornije, manje politikanski i demagoški.



Izetbegović je dodao i da je neophodno stabilizirati i pomoći vlade, ako treba i kritikovati, ali ne i rušiti i zaustavljati projekte.



-Političari u BiH ne trebaju biti rivali, već sarađivati da ljudi u BiH bolje žive, da se zaposle i zadrže na ovim prostorima - dodao je lider SDA.



Na pitanje da li je izvršna vlast na državnom nivou u tzv. tehničkom mandat, nakon što jučer nije usvojen izvještaj o radu Vijeća ministara BiH, Izetbegović je rekao da na određenim pitanjima postoji sasvim dobra saradnja.



-Na federalnom nivou su jučer svi zajedno glasali za podršku izgradnji termo-bloka u Banovićima, usvojen je izvještaj Federalne vlade, a onda smo imali to što smo imali na državnom nivou. Tako da je to hererogeno i valja raditi da to prestane. Jedan čudan sebičan odnos političara. Puna su im usta o mladima, da ih treba zadržati, a onda zaustave potpisivanje sporazuma o transportnoj zajednici, što znači gubitak stotina miliona eura i jednu depresivnu poruku da jedino BiH u regionu nije potpisala taj ugovor. Zaustavi se zakon koji bi dao sigurnost penzionerima ili one koji se odnose na borce i druge – kazao je Izetbegović novinarima u Doboju gdje je u toku sjednica Glavnog odbora SDA.



Prethodno je delegacija ove stranke predvođena predsjednikom Bakirom Izetbegovićem položila cvijeće na Šehidskom spomen-obilježju u Grapskoj, a održan je i sastanak u prostorijama SDA Doboj s članovima Regionalnog odbora stranke sjeverna Bosna.



Izetbegović je razgovarao i s gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem.





(fena)