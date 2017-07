Predsjednik Republike Srpske (RS) i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da za taj bh. entitet nije sporan ugovor o Transportnoj zajednici, već unutrašnja procedura u Bosni i Hercegovini.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je u izjavi za RTRS pozvao na potpisivanje tog ugovora, ali uz Mehanizam koordinacije, odnosno formiranje ministarske konferencije od tri nadležna ministra i rotirajuće predstavljanje BiH.



- To svi razumiju u Evropi, samo ne ovi iz Vijeća ministara – tvrdi Dodik.



Naglasio je da RS ima ozbiljne nadležnosti u oblasti komunikacije i saobraćaja, te da se ne može dopustiti "neodgovornim tipovima koji glume vladu BiH" da odlučuju.



- Onda ćemo uvijek proći ovako kako smo u Trstu - tri projekta izvan RS-a i samo jedan u RS i to onaj koji je naslonjen na FBiH, petlja u Doboju koja se odnosi na koridor 5-C - rekao je Dodik.



Tvrdi i da bi u svakoj normalnoj zemlji izvršni organ trebalo da podnese ostavku ako u parlamentu nema podršku za svoj rad.



-Vijeće ministara BiH, koje je pomoćni organ Predsjedništva BiH, formalnopravno, suštinski i politički nema dovoljno glasova u parlamentu BiH, s obzirom na to da nije podržan njegov izvještaj o radu za prošlu godinu – kazao je Dodik.



Ponovio je kritike na rad Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), ustvrdivši “da je pod uticajem SDA, a ne pod parlamentarnom kontrolom”.



(FENA)