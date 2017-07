Pozitivno je da je Federalni parlament iznio svoj stav o mogućem pravcu koridora koji bi iz Sarajeva vodio do Srbije. Na narednoj sjednici, koju ćemo organizirati kada dobijemo povratnu informaciju o tome koliko je Turska spremna uložiti novca u ovaj projekt i je li u pitanju kredit, koncesija ili nešto treće, imat ćemo i zvanični stav Federacije BiH.

Njega će, naravno, trebati usaglasiti s predstavnicima entiteta Republika Srpska, ali i sa Srbijom, jer je u pitanju projekt između dvije države, stav je ministra Prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismira Juska.



Finansijska pomoć



On je u razgovoru za „Dnevni avaz“ rekao da u tuzlanskoj regiji dnevno saobraća 22.000 vozila i da toliki promet znači da bi trasom od Žepča, preko Tuzle, na granicu sa Srbijom (kroz Brčko i Bijeljinu), morao prolaziti autoput, a ne brza cesta.



Turske vlasti svojevremeno su iznijele prijedlog da finansiraju cestovno povezivanje Sarajeva i Beograda. U prijedlogu nije preciziran način finansiranja tog projekta, ali je rečeno da bi se, najvjerovatnije, radilo o brzoj cesti koja bi od Sarajeva prolazila preko Romanije i sa Srbijom se spajala kod Žuca, dokle je već sagrađen Koridor 11.



Zvanični Beograd nastavlja s radovima na ovom cestovnom koridoru koji bi u konačnici glavni grad Srbije trebao spojiti s Podgoricom. Koridor 11 prolazio bi i kroz nekoliko sandžačkih gradova, uključujući i Novi Pazar, za šta je Turska istakla svoj interes i spremnost da finansijski pomogne realizaciju takvog projekta.



Upitan je li trasa koju predlaže Federalni parlament zakomplicirala cijeli projekt koji je i inače pun nepoznanica, Jusko odgovara da vjeruje da poslanicima nije to bio cilj, niti da je do neke komplikacije došlo.



- To je stav Parlamenta. Ima znatan broj poslanika, iz oba entiteta, koji su voljni podržati upravo ovu trasu ceste, preko Tuzle, prema Srbiji – kaže Jusko.



Stav RS



On nije želio špekulirati ni koji je to broj poslanika ni iz kojih su stranaka, a posebno nije želio ulaziti u to da li bi ta poslanička grupacija mogla iznuditi odluku u oba entiteta koja njima odgovara.



Vlada RS, međutim, stava je da cesta za Srbiju treba ići preko Istočnog Sarajeva na Romaniju i da se spusti na sagrađenu konekciju na Vardištu, gdje se uključuje na Koridor 11.



Odgovor Ankare u septembru



Upitan kada može doći do sastanka državnih i entitetskih funkcionera na kojem bi se probao usaglasiti zajednički stav o trasi kojom bi cesta za Srbiju trebala ići, ministar Jusko odgovorio je da je to teško reći. Ali, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, ne očekuje da će odgovor zvanične Ankare stići prije septembra.



- Do ovog momenta ne postoji nijedan signal ili naznaka da bi Turska mogla odustati od ovog projekta. Štaviše! – kaže Jusko odgovarajući na pitanje boji li se da od projekta u konačnici neće biti ništa i da bi Ankara mogla odustati od njegovog finansiranja.



