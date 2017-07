Glavni odbor Stranke demokratske akcije (GOSDA) izrazio je danas punu podršku radu premijera Federacije BiH Fadila Novalića i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića, rekao je v.d. generalnog sekretara SDA Halid Genjac.

Foto: Klix.ba

-U više navrata diskutanti su na sjednici zatražili da GOSDA pozove članice parlamentarne većine na svim nivoima da prestanu s destabilizacijom parlamentranim većina i otežavanjem rada vlada na svim nivoima, a da se u narednom periodu posvete pronalaženju rješenja dogovorima u institucijama BiH s ciljem da se predstojeći period do izbora na najbolji način iskoristi za rješavanje ključnih pitanja od interesa za sve građane u BiH – naglasio je Genjac.



U pauzi sjednice GOSDA, koji zasjeda u Doboju, kazao je novinarima da je uvodno izlaganje o aktuelnoj političkoj situaciji na sjednici GOSDA podnio predsjednik Stranke Bakir Izetbegović.



Bilo je riječi i o rezultatima i aktualnim prioritetima u narednom periodu Federalne vlade i Vijeća ministara BiH, a o čemu su uvodna izlaganja podnijeli federalni premijer Fadil Novalić i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.



-Jedna od značajnih tačaka današnjeg rada su mjere za poboljšanje položaja povratnika na prostor entiteta RS – rekao je Genjac ističući da veliki broj diskutanata sudjeluje u raspravi i da se razgovara o svim aspektima navedenih tema.



GO SDA će, kako je naveo, razmatrajući mjere za poboljašanje položaja povratnika na prostoru entiteta RS saslušati uvodna izlaganja i nastojat će, što je moguće konretnije, govoriti o mjerama koje treba poduzeti sa personalnim zaduženjem i rokovima.



Genjac je svim građanima BiH čestitao 27.juli, dan kada su prije 76 godina narodi i narodnosti BiH zajedno ustali u borbu protiv fašizma.



-To je još jedan od dana koji potvrđuje da je BiH zasnovana na zajedništvu i da najbolje rezultate postiže u zajedništvu te da je značajna tradicija BiH u borbi protiv fašizma – rekao je Genjac.



Prethodno je danas u Doboju delegacija ove stranke predvođena predsjednikom Bakirom Izetbegovićem položila cvijeće na Šehidskom spomen-obilježju u Grapskoj, a održan je i sastanak u prostorijama SDA Doboj s članovima Regionalnog odbora stranke sjeverna Bosna.



Izetbegović je razgovarao i s gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem.



(FENA)