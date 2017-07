Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da su izjave ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića u vezi sa akcizama i Transportnom zajednicom zamajavanje javnosti, ističući da su oba ta pitanja "zablokirana na nivou BiH".

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Navikli smo da ljudi iz Savjeta ministara izvrću činjenice i zamajavaju javnost. U pismu komesara /Јohanesa/ Hana /predsjedavajućem Savjeta ministara BiH/ Denisu Zvizdiću jasno se govori o dvije obaveze, a to su usvajanje Zakona o akcizama i pristupanje Transportnoj zajednici uz objašnjenje da će, ako se ta dva uslova ne ispune, sredstva namijenjena BiH biti usmjerena prema drugim zemljama regiona", rekla je Cvijanovićeva Srni na pitanje da prokomentariše Šarovićeve istupe u vezi sa donošenjem Zakona o akcizama i potpisivanjem ugovora o Transportnoj zajednici.



Što se tiče akciza i uopšte donošenja reformskih zakona na nivou BiH, Cvijanovićeva napominje da je ta aktivnost "davno zamrla" jer ovaj Savjet ministara BiH nema parlamentarnu većinu za bilo šta osim za destrukciju.



"Što se tiče Transportne zajednice, tu je Savjet ministara svojim nedjelovanjem i izbjegavanjem mehanizma koordinacije doveo cijeli proces u blokadu, a BiH gurnuo u još jednu blamažu", naglasila je premijer Srpske.



Prema njenim riječima, uzalud upiru prst u Republiku Srpsku podmećući laži da je Vlada Srpske nešto zaustavila.



"To je jeftin trik kojim pokušavaju sakriti činjenicu da su oni na nivou BiH previše pričali i obećavali po bijelom svijetu, glumeći neku ozbiljnu i efikasnu vlast, a premalo radili da BiH zaista i zadrže na evropskom putu", navela je Cvijanovićeva.



Ona je dodala da se to vidi i po sadržaju pisma koje su dobili od komesara Hana, u kojem se, između ostalog, traži od njih i da obezbijede unutrašnju koordinaciju, što znači da je svima jasno da ta koordinacija ne postoji, osim na papiru.



"Ovaj Savjet ministara je, nastojeći udruženim snagama političkog Sarajeva i takozvanog Saveza za promjene da iz svih procesa izbaci Republiku Srpsku, ustvari upao u rupe koje su sami iskopali. Umjesto što su se obračunavali sa institucijama Srpske pametnije bi bilo da su gradili mostove saradnje jer bez toga nema ni kretanja na evropskom putu", ističe premijer Srpske.



Cvijanovićeva napominje da su oni takvim pristupom ugrozili aranžman sa MMF-om i mogućnosti izgradnje puteva i auto-puteva, kao i sve aktivnosti koje je Republika Srpska sprovela u okviru Reformske agende.



"Zbog takvog ponašanja Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine, BiH je već izgubila kredibilitet, te nema potrebe da nas Šarović upozorava kako će se to desiti", zaključila je Cvijanovićeva.



