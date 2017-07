Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara izjavila je u intervjuu za Fenu da se politički odnosi u BiH moraju žurno relaksirati i da trenutno ne postoji puni kapacitet parlamentarne većine za zakazivanje nastavka sjednice, koja je prekinuta 6. jula zbog nedostatka kvoruma.

- Bez obzira na poslovničke mogućnosti dopredsjedatelj Doma Jasenko Tufekčić nije bio zainteresiran za sazivanje sjednice, jer nije vjerovao da postoji parlamentarna većina unutar Kluba Bošnjaka tako da sjednicu zasad nismo zakazali – kaže Bradara.



Potvrdila je da je Klub Hrvata spreman zasjedati i što se tiče izaslanika tog kluba, smatra, ne bi trebalo doći do zastoja u radu Doma naroda.



- Kao što se vidi na samim sjednicama Klub Hrvata pokazuje značajno jedinstvo i disciplinu. Međutim, javnost je svjesna da unutar Kluba Bošnjaka ne postoji konsenzus o nekim bitnim pitanjima i da jednostavno unutar tih partnerskih odnosa između SDA i SBB-a na višim razinama stvari ne funkcioniraju, pa se prenose na niže razine – naglasila je.



Prema Poslovniku ističe da može zakazati sjednicu bez dogovora sa članovima Kolegija, ali je mišljenja da to ne bi bilo dobro za funkcioniranje Doma naroda i međusobne odnose.



- Ne bi bilo uredu zakazati sjednicu znajući da kolege iz klubova Bošnjaka ili Srba neće doći na nju. Do ovog trenutka nisam potpisala ni rješenja za godišnji odmor izaslanika. Čim se steknu uvjeti za sazivanje sjednice spremna sam sazvati sjednicu u kolovozu – navodi Bradara.



Izaslanike na narednom zajedanju očekuje razmatranje dvaju veoma važnih zakona Nacrta zakona o porezu na dohodak i Nacrta zakona o doprinosima, kao i niz drugih za život naroda i građana važnih zakona.



- Među ostalim zbog toga je nastao prijepor u Klubu Bošnjaka, ali se nadam da će se kontinuiranim razgovorima doći do konkretnih rješenja. Poznato je da u Domu naroda nemamo taj komoditet kao u Predstavničkom domu, te kad skupimo sve ruke HDZ BiH-HNS-a, SDA i SBB nedostaje nam još nešto glasova do parlamentarne većine. Shodno tome, uvijek pozivamo sve izaslanike da se odgovorno ponašaju spram svih zakona koji se nalaze na dnevnom redu – podsjetila je.



Kroz održavanje dviju kvalitetnih sjednica uvjerena je da Dom naroda može stići sve ono što je u međuvremenu uradio Predstavnički dom.



- Nadam se da će ovo ljeto proteći tako što ćemo se vratiti dijalogu, konsenzusu, dogovorima, a da ćemo se manje baviti izbornom kampanjom koja je očito počela prerano. To naravno ne radi Hrvatska demokratska zajednica BiH, okrenuti smo evropskom putu i svjesni smo da moramo provoditi socioekonomske reforme – rekla je Bradara.



Dom naroda do sada je održao 36 sjednica i usvojio 70 prijedloga zakona, 55 nacrta zakona. Među posljednjim aktima koji su upućeni u parlamentarnu proceduru su izmjene i dopune Poslovnika, kao i nove odluke o Stručnoj službi Doma naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH s ciljem da se djelovanje prilagodi sadašnjem trenutku.



- Na snazi je Poslovnik iz 2003. godine, Odluka o Stručnoj službi iz 1998., a Zajednička služba praktično nije nikada zaživjela. Zato se nadam da ćemo napraviti malu reformu unutar parlamenta i vratiti parlament parlamentarcima – poručila je u intervjuu za Fenu predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara.





