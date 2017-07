Poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević danas je na pres-konferenciji u Istočnom Sarajevu izjavila da polovinu Obavještajno sigurnosne agencije (OSA) čini bivša bezbjednost Republike Srpske.

- Čine je ljudi koji su u rovovima stvarali RS, odnosno mladi ljudi čiji su očevi poginuli u ratu. Nije problem SNSD-a direktor Agencije, nego zamjenik Trifko Buha, koji ne podnosi raporte i ukazuje na istrage. Oni misle da to treba biti njihov korektivni faktor. Problem je što ne znaju šta se sve zna. Mi nemamo problem da iniciramo smjene menadžmenta OSA-e – naglasila je Pandurević.



U osvrtu na aferu "Ušće" navela je da je cilj izvještaja o tom slučaju bio da „zavadi SDS s funkcionerima Srbije“.



Govoreći o zakonu o Javnom RTV sistemu kaže da je to "najdirektniji udar na Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS)".



- To nije politička ocjena SDS-a, već i ocjena Ministarstva saobraćaja i veza RS – dodala je Pandurević govoreći da SNSD finansijski urušava RTRS.



Tu televiziju, poručila je, treba vratiti na zdrave temelje da bi bila javni servis građana RS-a.

