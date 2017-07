Građani moraju da donesu odluku da će podržati političke lidere koji probleme rješavaju, a ne one koji koriste lošu retoriku, rekla je Moreen Elizabeth Cormack, ambasadorica SAD u BiH, u intervjuu za "Nezavisne".

Foto: 24sata.info

„Čini se da je izborna kampanja prerano počela. Ja bih zaista pozvala političare da se fokusiraju na stvarna pitanja i da kampanju ostave za narednu godinu, kad i treba da se desi. Imamo teme iz reformske agende koje nisu završene, a lideri ih koriste za vlastitu političku korist. Recimo, Ugovor o Transportnoj zajednici, gdje se radi o 241 milionu evra. Politika sprečava potpisivanje toga, pa Zakon o akcizama. To jeste težak zakon, ali on otvara brojne mogućnosti za ovu zemlju. Vidjela sam jednu anketu da se 80 odsto ekonomskog rasta u Srbiji ostvaruje na 20 km od autoputa. O tom potencijalu treba razgovarati. To nisu jednostavne stvari, ali su veoma važne“, kaže Cormack.



Govoreći o sankcijama protiv Milorada Dodika, predsjednika RS, rekla je da su sankcije uvedene zbog opstrukcije sprovođenja Dejtonskog sporazuma.



„Politika sankcija SAD provodi se u skladu sa zakonom. Proces da se uvedu sankcije je dug, a dug je proces isto tako da neko bude skinut sa te liste. Jasno smo kazali da su sankcije protiv gospodina Dodika zbog kršenja vladavine zakona, odluka Ustavnog suda, i zato što predstavlja značajan rizik za opstrukciju sprovođenja Dejtonskog sporazuma. Ukoliko on u jednom trenutku djelima, a ne riječima odluči da radi drugačije, da poštuje vladavinu zakona i odluke Ustavnog suda, i poštuje ono što Dejton znači, onda u jednom trenutku možemo razmotriti tu drugačiju situaciju“, kaže Cormack.



Ona dodaje da je stav američke vlade jasan da se odluke Ustavnog suda (US) moraju poštovati.



„Važno je podsjetiti se da je US već rekao da je referendum nelegalan. Ovdje se samo radi o tome da li određena imena koja su proslijeđena mogu biti odgovorna. Na osnovu dokaza odlučeno je da to nije slučaj. Kada US kaže da je nešto nelegalno, to treba poštovati“, jasna je Cormck.



Kaže i da su političari previše vremena fokusirani na nacionalizam, podjele i probleme.



„Zbog toga što BiH ima tako dobar geografski položaj i talentovane ljude, rješenja za otvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast, zdravstvo i obrazovanje nisu tako teška. Promjene se ne mogu desiti za dan ili sedmicu, ali za nekoliko godina životi ljudi se mogu značajno poboljšati. Građani moraju da donesu odluku da će podržati političke lidere koji probleme rješavaju i da će ostaviti po strani sve te političke napade i svu tu lošu retoriku koja se koristi samo radi politizacije“, kaže ambasadorica SAD-a.



Na pitanje da prokomentira hrvatski prijedlog izbornog zakona, Cormack kaže da SAD dugo smatraju da je važno ostvariti napredak u toj oblasti.



„Ključno je da političari rade jedni sa drugima da nađu rješenje. Da li se radi o implementaciji sudske odluke ili o unapređenju izbornog procesa, koje već dugo međunarodni stručnjaci preporučuju. Šta god rješenja bila, ona moraju BiH voditi naprijed na evropskom putu. To je put koji su građani izabrali, a političari se obavezali na njega“, kaže Cormack.



Dodaje da je jasno da se u svako rješenje moraju uvesti partneri, jer mora biti dovoljno glasova da se nešto usvoji.

