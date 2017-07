Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao je s predsjednikom Zavičajno-turističkog udruženja za očuvanje i njegovanje tradicije "Grmečke koride Međeđe brdo 1772" Nenom Dobrijevićem koji ga je informirao o ponovnoj zabrani održavanja Grmečke koride na tradicionalnoj viševjekovnoj lokaciji Međeđe Brdo u općini Sanski Most.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ponovo je zabranilo održavanje Grmečke koride na toj lokaciji 2. augusta, uz objašnjenje da je za isto vrijeme i za isto mjesto podnesena prijava za održavanje vjerskog skupa u organizaciji Islamske zajednice BiH, Medžlis Islamske zajednice Ključ.



Međutim, organizatori su informirali Ivanića da su tražili i bilo koji drugi datum za održavanje Grmečke koride na Međeđem Brdu, ali da ni za to nisu dobili dozvolu.



Ivanić je rekao da uvažava i održavanje drugih manifestacija u Unsko-sanskom kantonu, ali da Grmečka korida s tradicijom od 245 godina ne može i ne smije biti prekinuta, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.



Apelirao je da vlast USK-a i Federacije BiH omogući održavanje tog događaja, budući da je očigledno da se radi o stalnim, višegodišnjim opstrukcijama u cilju namjernog uskraćivanja prava na njegovanje tradicije srpskog naroda u općini Sanski Most.



Ivanić je naglasio da bi definitivna odluka o zabrani Grmečke koride bila najdirektniji udar na prava srpskih povratnika u Sanski Most i FBiH i da očekuje od kantonalnih i federalnih vlasti da u međuvremenu nađu termin i rješenje za održavanje skupa.



Grmečka korida na Međeđem Brdu ima tradiciju od 245 godina. Oduvijek je održavana na istom mjestu, osim nekoliko poslijeratnih godina, kada je iz sigurnosnih razloga privremeno premještena u općinu Oštra Luka, u Republici Srpskoj. Poslije toga, tri godine je ponovo nastavljena tradicija Grmečke koride na Međeđem Brdu, da bi je posljednjih godina vlasti Unsko-sanskog kantona ponovo zabranile, navodi se u saopćenju.

