Srpska demokratska stranka (SDS) podnijet će Narodnoj skupštini RS-a prijedlog zakona o zaštiti prirodnih resursa i javnih dobara, jer smatraju da se sadašnjim stanjem i poslovanjem ugrožavaju prirodna bogastva, posebno šume i energetski resursi.

Dragan Ćuzulan

Potpredsjednik SDS-a Dragan Ćuzulan ističe da su trenutnom politikom vlasti u RS-u ugrožena javna dobra i javni resursi.



- Ne mogu se javna dobra smatrati privatnim plijenom bilo čijim ili političkih stranaka. To je nedospustivo, bez koncepta i budućnosti – naveo je on na konferenciji za novinare u Berkovićima.



U SDS-u tvrde da se u Šumskom gazdinstvu „Vučevica“ iz Čajniča vrši neplanska i nezakonita sječa i izvoz te ugrožava preduzeće koje pozitivno posluje.



Predsjednik Općine Čajniče Goran Karadžić je rekao da šume treba vratiti u nadležnost općina da one odlučuju o svojim resursima, drvoprerađivačima i preradi drveta.



U Šumskom gazdinstvu "Vučevica" iz Čajniča od 21. jula protestirali su radnici nezadovoljni kadrovskim rješenjima u tom preduzeću.





