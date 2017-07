Predsjednik Republike Srpske (RS) i SNSD-a Milorad Dodik ponovio je tvrdnju da ne postoji bosanski jezik.

Arhiv / 24sata.info

Takav jezik, dodao je, ne može da se izučava u školama u tom bh.entitetu.



-Nema bosanskog jezika i to je ono što je veoma jasno. Srpski jezik je jezik srpskog naroda, tako i bošnjački jezik može da bude koji oni hoće, ali ono što mi ne možemo da prihvatimo jeste da se bosanski jezik tretira kao jezik koji će biti izučavan u školama u RS-u i to se neće desiti - rekao je Dodik za RTRS.



Naveo je da lider SDA Bakir Izetbegović najavljenom apelacijom u vezi s bosanskim jezikom "očigledno pokušava da doprinese dodatnoj konfuziji u političkom životu BiH".



-Ne razumijem zašto se na ovaj način pokušava na silu ili putem kvazipravnog sistema uvesti takva priča o bosanskom jeziku - rekao jeDodik.



Dodao je da je "međunarodni faktor razmazio bošnjačku elitu, koja sada na ovaj način pokušava da dođe do svojih dugogodišnjih ciljeva".



Glavni odbor SDA je 27.jula zaključio da će pokrenuti dijalog s ministrom prosvjete i kulture u Vladi RS-a na izradi novog okvira za osiguranje prava na bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta u osnovnim školama sa značajnim brojem bošnjačkih učenika.

(FENA)