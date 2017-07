Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je BiH zemlja karikatura koja spada u kategoriju propalih država, da je vidljivo da nema unutrašnje snage da funkcioniše te da se pokazalo nemoguće održavanje koncepta BiH koji jedino odgovara Bošnjacima.

Dodik je napomenuo da su na to uticali, prije svega, ciljevi bošnjačkih političkih lidera koji ignorišu realnost i pokušavaju da stvore unitarnu i centralizovanu BiH u kojoj će okupiti podanike iz drugih naroda, a uz podršku dijelova međunarodne zajednice.



"Ovdje ne može da se napravi bosanska nacija, ni bosanski jezik i što prije (bošnjački član Predsjedništva BiH) Bakir Izetbegović to shvati, lakše će nam biti i možemo da razgovaramo o različitim modalitetima koji će olakšati život i jednima i drugima", istakao je Dodik za "Glas Srpske".



On je ocijenio da je Izetbegović politička olupina koja apelacijama Ustavnom sudu "mrcvari svoj narod, držeći ga u zabludi".



Dodik, koji je i lider SNSD-a, rekao je za "Glas Srpske" da je očigledan apsurd koji vlada u institucijama BiH, navodeći kao primjer djelovanje Savjeta ministara koji nema podršku ni parlamenta, a nastavlja da egzistira suprotno svim praksama bilo koje iole demokratske zemlje.



On je naglasio da je SNSD odlukom da se povuče iz parlamentarnih komisija jasno stavio do znanja da ne želi da takvoj vlasti daje legitimitet, navodeći da SDS koristi obavještajne informacije protiv Republike Srpske.



"Jasno je da se ta stranka konstantno svrstava na stranu rušenja zakona. SDS se pokazao kao stranka koja će zarad nekoliko fotelja u Sarajevu srpske nacionalne interese da proda i podredi tim foteljama", istakao je Dodik, ocijenivši da je činjenica da oni doživljavaju dramatičan pad "na terenu", što je dokaz da su izabrali pogrešnu politiku.



On je napomenuo da je za vrijeme SDS-ove i PDP-ove vlasti ukinuta Obavještajna agencija Republike Srpske, te naglasio da je SNSD odlučio da u Narodnoj skupštini Srpske traži da se povuče saglasnost koja je data za zajedničku obavještajnu službu.



"Mi /Republika Srpska/ ništa nismo imali od te službe /OBA BiH/ osim problema, podmetanja i pokušaja da se sve stavi u funkciju koncepta unitarizacije BiH, a to ne želimo. Mi smo protiv toga, a oni koji to rade su protiv Srpske i njeni su neprijatelji", rekao je Dodik.



Dodik je poručio da Republika Srpska nema namjeru da bude servis koji ispunjava želje Izetbegovića. "To je za sada SDS, a ne Srpska", rekao je Dodik. Ocijenivši da SDS ne interesuje narod, nego samo lično pozicioniranje, Dodik je naveo da to pokazuje i stav te stranke kada je riječ o Zakonu o akcizama.



"Oni su samo htjeli da onemoguće Srpsku da dođe do novca, jer su smatrali da bi se kada dođe novac od MMF-a ovdje razvilo nekoliko projekata, a po njihovoj primitivnoj logici onda bi to bilo u korist vladajuće strukture, a ne naroda", istakao je Dodik.



Govoreći o Transportnoj zajednici jugoistočne Evrope, Dodik je ponovio da je Srpska spremna dati saglasnost, ali pod uslovom da bude napisano da se odnosi u transpornoj zajednici odvijaju posredstvom mehanizma koordinacije, u pogledu donošenja odluka, te predstavljanju BiH.



"U EU su rekli da se do septembra mora riješiti ovo pitanje i Srpska je tu pozitivna, ali ako odustanemo od naših zahtjeva, kao što traže iz Sarajeva, oni će odlučivati o tome koji će programi biti forsirani. Time ugrožavamo Ustav, mehanizam koordinacije i proći ćemo kao do sada jer je od četiri projekta, odobrena u Trstu, samo jedan u Srpskoj", naveo je Dodik.



Na pitanje da li je pripremljen najavljeni prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, Dodik je rekao da je taj akt već koncipiran, ali da treba vidjeti kada su Bošnjaci za to spremni.



"Niko normalan neće reći da ne treba poštovati odluke ustavnog suda i pravosudnih institucija, ali kada je on zaista ustavni sud. To je u BiH mjesto egzekucije i političko tijelo u kojem se kreiraju vanustavna rješenja i donose političke odluke", napomenuo je Dodik.



On je dodao da je problem ambasadora u BiH Morin Kormak što neće to da vidi. "Nije ništa ni uspjela osim da Miloradu Dodiku uvede sankcije. Ja se nikada neću promijeniti i moji stavovi su jasni. Nemojte dirati Republiku Srpsku i možete da budete koliko hoćete ambasador", poručio je Dodik, ocijenivši da je potpuna suprotnost zvanična američka politika i ono što Cormack radi u BiH.



