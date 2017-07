Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je danas da entitetski predsjednik Milorad Dodik „želi potpirivanjem mržnje i netrpeljivosti da homogenizira radikalne snage u RS-u“.

Arhiv / 24sata.info

Reagirajući na, kako je saopćeno, Dodikova gruba negiranja bosanskog jezika, Salkić je naveo da izjave entitetskog predsjednika „potpiruju netrpeljivost prema Bošnjacima u bh. entitetu RS i podstiču diskriminaciju, dobijajući jasne konture govora mržnje, koji mora biti sankcionisan prije nego izazove negativne posljedice“.



Podsjeća da Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuje svakom čovjeku i svakoj etničkoj grupi pravo na jezik i sve institucije u našoj zemlji imaju obavezu da poštuju evropske konvencije.



Ustavi Bosne i Hercegovine i entiteta RS, također, garantuju svim građanima i narodima pravo na jezik.



-Na posljednjem popisu više od 52 posto građana Bosne i Hercegovine se izjasnilo da govori bosanski jezik i svaki Dodikov pokušaj da negira naš jezik polazi upravo s te pozicije. Njemu je jasno da je bosanski jezik činjenica i da svi napori da se on zabrani ili ukine nikada neće uroditi plodom – naveo je Salkić, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Milorad Dodik je, dodaje, izgubio političku podršku velikog broja građana. Ekonomiju je doveo do ruba propasti.



- Šta mu preostaje osim da pribjegne radikalizmu i sijanju mržnje prema Bošnjacima. Kao potpredsjednik ovoga entiteta izražavam ozbiljnu zabrinutost zbog odnosa međunarodnih organizacija koje su dobile mandat i imaju kredibilitet da provedu reforme sistema obrazovanja u ovome entitetu, a mi danas imamo škole koje su prilagođene samo djeci Srba, dok se Bošnjaci, iako konstitutivni narod, sistemski žele svesti na nivo nacionalne manjine. Sistem provodi javnu diskriminaciju i to niko ne sprečava. Mi zahtijevamo odgovor na pitanje: da li je OHR-u i OSCE-u postalo normalno i uobičajeno da Bošnjaci budu diskriminisani u bh. entitetu RS i kakva je njihova uloga u tome –istakao je Salkić.



Ukazuje i da je Milorad Dodik predsjednik entiteta i on je po Ustavu dužan da zaštiti prava svih građana.



- Mi plaćamo porez i od tog poreza i Dodik prima plaću. On ima obavezu prema Bošnjacima. Nažalost, mi smo prinuđeni da pored ovakve diskriminatorske vlasti svoja prava ostvarujemo putem sudova. Uvjereni smo da će pravo i pravda pobijediti. Međutim, ostat će u povijesti zapisano da je u 21. stoljeću odlukom vlasti ovoga entiteta, uskraćivano pravo na jezik jednom narodu. Pozivam građane RS-a da ne podržavaju ove diskriminatorske odluke Milorada Dodika i njegovih satelita. Također, pozivam bh. pravosuđe i pravosuđe bh. entiteta RS da sankcioniraju govor mržnje i politiku diskriminacije - kazao je potpredsjednik Salkić.

(FENA)