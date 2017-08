Šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore izjavio je danas u Banjoj Luci da u Republici Srpskoj (RS) ne smije da postoji diskriminacija prema bošnjačkoj djeci, u pogledu upotrebe bosanskog jezika.

-Decenijama je bila praksa da se jezik bošnjačkog naroda zove bosanski. U Franjevačkom samostanu u Fojnici imaju i rječnik bosanskog jezika iz 18. vijeka. Nije bosanski jezik 'neki izum' nakon rata, to je nešto što postoji vijekovima – naglasio je Moore.



U bivšoj Vladi RS-a je, kaže, bila praksa da se u pojedim sredinama u đačke knjižice upisuje bosanski jezik.



-Iz meni nejasnih razloga ova vladajuća koalicija u RS-u i Pedagoški zavod RS-a su prije dvije godine odlučili uvesti novu politiku i imenovati jezik bošnjačkog naroda. To jeste forma u Ustavu RS-a, ali je problem u diskriminaciji, jer se ne piše jezik srpskog naroda i hrvatskog naroda u knjižicama, već samo srpski ili samo hrvatski jezik, dok su za Bošnjake naveli – jezik bošnjačkog naroda. To je diskriminacija – upozorio je šef Misije OSCE-a, u izjavi novinarima, nakon razgovora s predsjednikom Partije demokratskog progresa (PDP) Branislavom Borenovićem.



Međunarodni princip je, naglasio je Moore, da narod ima pravo nazvati jezik kako hoće.



-Bošnjaci kažu da je njihov jezik bosanski. To je međunarodni princip i taj princip branimo - istakao je naglasivši da Misija OSCE-a želi da vidi kvalitetno obrazovanje u BiH.



Borenović je izrazio bojazan da je pitanje jezika previše ispolitizirano te istakao da je Ustav RS-a jasno propisao da se u RS-u ne može govoriti o bosanskom jeziku.



-Bojim se da je pitanje jezika ušlo u sferu teške politike – upozorio je Borenović.



Šef Misije OSCE-a u BiH je ponovio da će parlamentrani izbori u BiH biti održani naredne godine, a da do promjene Izbornog zakona može doći samo na osnovu kompromisa i konsenzusa i to bi, kaže trebalo učiniti što prije.



Nije ulazio u moguća nova rješenja u Izbornom zakonu.



Kada su u pitanju naredni izbori, Borenović je rekao da u toj stranci smatraju da postoji mnogo osnova da se promijeni Izborni zakon BiH, bar u tehničkom dijelu kako bi izbori bili pošteni i fer.



-To će biti izbori koji će imati veliki izazov za njihovo provođenje na pošten način, jer postoji mnogo osnova za izborne manipulacije – ustvrdio je lider PDP-a.



Rekao da je bilo riječi o stanju slobode medija, te je naveo da RS treba da ima javni servis koji je profesionalan.



Na sastanku je razgovarano o stanju povrataka u entitetima.



Lider PDP-a je izrazio nezadovoljstvo, jer Srbi koji su se vratili u Federaciju BiH, u Unsko-sanski kanton, nisu u mogućnosti da organizuju "Grmečku koridu".

