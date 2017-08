Članovi Predsjedništva HNS-a, Ivan Musa i Mario Karamatić, razočarani su potezom bošnjačke političke elite koja je odbacila prijedlog HNS-a o podjeli Federalne televizije na dva nacionalna kanala, tvrdeći da Hrvati neće plaćati tv taksu sve dok se ne pristupi cjelovitoj reformi javnog RTV sistema.

-Posljednji u nizu primjera je potez kojim se potreba cjelovite reforme javnog RTV sistema pokušava zaobići donošenjem novog načina naplate RTV takse. Takvo što pokazuje kako nema spremnosti za dijalog oko pitanja reforme ovog sistema koji je praktično na koljenima, a čiji spas jedino nude Hrvati kroz prijedlog zakonskog rješenja koje, osim ravnopravnosti u informiranju, donosi i precizno razrađen sistem finansiranja", piše HMS, misleći pri tome na prijedlog HDZ-a o podjeli Federalne televizije na bošnjački i hrvatski rtv kanal., a što je bio uvjet HDZ-a da se usvoji "cjelovito rješenje finansiranja Javnog servisa".



-Ponašanje bošnjačkih elita na ovoj temi samo je preslika ranije prakse kakvoj je javnost svjedočila u kontekstu promjene izbornog zakonodavstva. A takva se praksa manifestira kroz konstantno odbijanje prijedloga koji stižu iz redova hrvatskih političkih stranaka bez nuđenja konkretnih protuprijedloga, a kamoli mogućnosti da se sjedne i razgovara o modalitetima, piše HMS.



Član Predsjedništva HNS BiH i zastupnik u Zastupničkom domu federalnog Parlamenta Ivan Musa u razgovoru za Hrvatski Medijski Servis ističe kako je odnos bošnjačkih političkih elita, a napose SDA "klasični primjer ignoriranja onih stvari koje će BiH, odnosno Federacija morati mijenjati ukoliko želi postati zemlja u kojoj će se poštovati ravnopravnost naroda, a što je u skladu s Ustavom, ali i brojnim pozivima koji dolaze iz Europe".



Međutim, upozorava Musa, "na sceni je kolonijalni odnos bošnjačkih elita prema Hrvatima, a čiji je cilj zadržavanje pozicija koje sada imaju, odnosno kolonijalne vlasti u Federaciji. Takvo što im onda omogućuje i majoriziranje i kršenje prava Hrvata te je stoga za očekivati kako će bošnjačke elite teško pristati na rješenja koja bi im oduzela privilegije koje su do sada imali".



Musa se požalio i na odnos tih istih elita prema rješenjima HNS-a za promjenu izbornog zakonodavstva koje za cilj ima provedbu presude Ustavnog suda BiH vezane uz popunjavanje Doma naroda, ali i na rezolucije Evropskog parlamenta koje pozivaju na legitimno zastupanje kao i na preustroj na načelima federalizma.



-Sve to ne ide u korist bošnjačkim elitama. Primjerice SDA kao glavna stranka koja je zapravo u vlasti od početka formiranja Federacije do sada nije povukla niti jedan potez koji bi išao u smjeru ostvarivanja ravnopravnosti naroda u tom entitetu, naglasio je Musa. Ipak, kaže kako treba sačekati i vidjeti mogućnost promjene odnosa na jesen uz opasku kako želi biti optimist.



No, rokovi za promjenu izbornog zakonodavstva ističu, a poučen ranijim iskustvima u odnosu bošnjačkih političara prema ovoj problematici, misli kako je rješenje u međunarodnom pritisku koji bi trebao konačno dovesti na dnevni red rješavanje onih pitanja koja se tiču međunacionalnih odnosa u Federaciji.



Član Predsjedništva HNS-a i izaslanik u državnom Domu naroda Mario Karamatić ističe u razgovoru za Hrvatski Medijski Servis kako je ponašanje bošnjačkih elita na primjerima izbornog zakonodavstva ili pak javnog RTV sistema klasično guranje glave u pijesak.



-Ovo je nastavak tzv. bošnjačke politike čekajući da se ništa ne promjeni. Javni servis definitivno vode u propast na način da nameću pretplatu, koja je usput rečeno nezakonita, isključivo u područjima BiH gdje su Bošnjaci u dominantnoj većini. Vrlo lako mogu odvesti u propast BiH i mislim da su izabrali totalno pogrešni put. Ovakva politika guranja glave u pijesak ne može nikomu donijeti dobro, a pogotovo ne bošnjačkom narodu, kazao je Karamatić.



Zbog toga ističe kako BiH ide u pravcu nefunkcionalnosti te najavljuje kako će se, ukoliko se takva politika nastavi, Hrvati morati, sukladno Bečkoj konvenciji i aktima koji su potpisani u Daytonu i Washingtonu, tražiti povratak na prijašnje stanje.



–Vjerujem da hrvatski političari ne žele da njihovi sunarodnjaci žive u nečemu što nije funkcionalno. Ukoliko ne budu usvojene izmjene Izbornog zakona do kraja godine, HSS će prvo od HNS-a tražiti donošenje stava da se vraćamo na Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu. Bio bih najsretniji da ispred HNS-a prema kolegama u RH pokrenemo tu inicijativu, a ako ne, to će HSS preko svoje sestrinske stranke pokrenuti, kazao je Karamatić, koji smatra da će se Hrvatski sabor jasno očitovati i stati iza svojeg naroda u BiH, rekao je Karamatić.

