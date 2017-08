Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik Hrvatske demokrtaske zajednice (HDZ) Dragan Čović je u razgovoru za "Dnevni avaz" kazao je da se, bez obzira na činjenicu što ni na državnom ni na federalnom nivou nema parlamentarne većine, to ne smije odraziti na euroatlantski put BiH.

Arhiv / 24sata.info

Čović je podsjetio da je na to ukazao i tokom nedavnih susreta s najvišim evropskim zvaničnicima u Briselu.



- Moramo do kraja mjeseca ispuniti obaveze kada je u pitanju Transportna zajednica, kada je u pitanju Upitnik do kraja devetog mjeseca, a siguran sam da možemo riješiti i pitanje akciza ako ćemo provoditi Mehanizam koordinacije, a ne zloupotrebljavati ga - kaže Čović.



Ističe i da nema potrebe da reagira na određene izjave da i on, između ostalih, "ruši Obavještajno-sigurnosnu agenciju (OSA), jer to više govori o onima koji ih odašilju u dnevnopolitičke svrhe".



No, Čović je izričit da ga takve izjave neće zaustaviti u namjeri da se obavještajni sektor u BiH oslobodi aktuelnog političkog utjecaja.



- Želimo da ova država funkcionira kao moderno uređena i demokratska, a da bi takva bila, prije svega obavještajna zajednica mora biti rasterećena bilo kakvog stranačkog i nacionalnog djelovanja i bilo kakvih politika. Ona mora biti do kraja oslobođena toga. Nažalost, ona to danas nije. I naravno da ćemo to uvijek govoriti - poručio je Čović.



Međutim smatra da će za određeno vrijeme kroz djelovanje državnih institucija doći sve na svoje.



Komentirajući najnoviji problem BiH i Hrvatske, u vezi s trgovinskim odnosima, Čović je kazao da će to biti vjerovatno jedna od tema njegovih razgovora s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, s kojima će se susresti u nedjelju u Sinju u Hrvatskoj, gdje je pozvan kao gost na manifestaciju "Sinjska alka".



Najavio je i da će o tom problemu zasigurno biti govora s Plenkovićem i tokom službenih razgovora i sastanaka planiranih za početak septembra, te je naglasio i da bi hrvatska predsjednica mogla doći u zvaničnu posjetu BiH u septembru ili oktobru.

(FENA)