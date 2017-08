Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras u Novom Sadu kako vjeruje da će Republika Srpska i Srbija u ovom stoljeću biti zajedno u teritorijalnom i državnom smislu.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Vjerujem da će u ovom stoljeću srpski narod zbog svog stradanja u prošlosti imati pravo biti jedno. I da je sasvim prirodno da budemo zajedno ", rekao je Dodik, obraćajući se u novosadskom naselju Veternik na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji hrvatskih snaga "Oluja", prenose beogradski mediji.



On je rekao kako vjeruje da će doći nove generacije koje će čitati knjige, memoare i znati što je bilo ovdje.



"A kada kažem zajedno, to znači zajedno u teritorijalnom i državnom smislu, da ne bi bilo sumnji. Jer smo mi svakako zajedno", naglasio je Dodik.



On je istaknuo da se srpski narod mora okrenuti životu, mora učiniti sve da se okupi oko toga da ga bude više, mora se više rađati, mora više vjerovati u Srbiju, u Republiku Srpsku, u srpski narod.





(FENA)