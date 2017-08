Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta, kazao je predsjednik Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Halid Genjac na vanrednoj konferenciji za medije.

Halid Genjac / 24sata.info

- Gradnja tog mosta bez saglasnosti bh. strane je nelegalna i predstavlja kršenje obavezujući međunarodnih konvencija. Posebno UN konvencije o pravima mora - rekao je Genjac naglašavajući da Predsjedništvo BiH nikada nije dalo tu saglasnost.



Podsjetio je da je zvanični stav Predjedništva BiH, tijela koje po Ustavu BiH ima isključivu nadležnost za vanjsku politiku, donesen na sjednici 2007. godine da je BiH protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja u vezi s identificiranjem morske granične crte između dvije države.



- Tada je zaključkom zatraženo da Republika Hrvatska ne poduzima nikakve jednostane radnje na izgradnji mosta - istakao je Genjac te dodao da nikada na sjednicama Predsjedništva nije usvojen bilo kakav zaključak kojim bi se taj stav izmijenio ili derogirao.



Potcrtao je da predstavnici ministarstva ili ekspertskih grupa na međudržavnom nivou mogu razgovarati, ali ne mogu uime BiH potpisati bilo kakav validan sporazum bez saglasnoti Predsjedništva BiH.



Dodao je da BiH ima svoje teritorijalne vode i pravo na priključni koridor od svojih teritorijalnih voda do otvorenog mora, a taj priključni koridor podliježe režimu slobodne providbe bez ikakvih ograničenja. S tim u vezi, BiH ima pravo na priključni koridor i na njemu je zabranjena gradnja vještačkih otoka ili bilo kakvih drugih građevina.



- Da li je to koridor utvrdit će se nakon razgraničenja prava na more i utvrđivanja definitivne linije između BiH i Hrvatske. Prije toga nisu moguće nikakva aktivnosti - pojasnio je Genjac ističući da su netačne tvrdnje da Hrvatska gradi most na svojoj teritoriji jer morske vode ispod Pelješkog mosta, gdje je predviđen, nisu i ne mogu biti hrvatske niti unutrašnje nego predstavljaju međunarodne vode, međunarodni priključni koridor koji se proteže od teritorijalnih voda BiH do otvorenog mora.



Iznio je podatak da bi se izgradnjom mosta BiH blokirala jedina pomorska veza s međunarodnim vodama i ostalim državama svijeta i tako bi se od pomorske države pretvorila u kopnenu, kopnom zaključanu državu.



- Napadajući na suverenitet BiH Hrvatska insistira na izgradnji mosta, obmanjuje javanost, institucije UN-a i EU, navodeći tvrdnje da ima saglasnost BiH i da gradi most na svojoj strani - dodao je Genjac te ponovio da SDA ima, kao i ranije, cilj gradnju dobrosusjedskih odnosa.



Najavio je da će SDA sve evropske parlamentarce informirati o ovoj situaciji i zamoliti za pomoć pri revidiranju odluke Evropske komisije o dodjeli sredstava za gradnju mosta.



- Smatramo da se desio previd i da odluku treba revidirati - poručio je Genjac.







(FENA)