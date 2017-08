Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da srpska nacionalna zajednica u svim republikama bivše SFRЈ, osim Srbije, ima gotovo katastrofalnu poziciju, te poručio da Srbi, kao narod koji je teško stradao u proteklom vijeku, imaju pravo na projekat nacionalnog ujedinjenja, koji je potpuno opravdan, logičan i fer u političkom smislu.

Milorad Dodik / 24sata.info

Srbi moraju da se okupe oko naše sada dvije države i da postanemo jedno u nacionalnom smislu, okupljeni i mjereni isključivo po tome šta damo kao doprinos ovim državama - Republici Srpskoj i Srbiji - istakao je Dodik u intervjuu Srni.



On je napomenuo da je sasvim prirodna želja Srba da budu dio jedne nacionalne države, za šta vjeruje da će se desiti u ovom vijeku.



- Ako jedna Njemačka nije mogla pretrpjeti podvojenost i postojanje dvije države jednog naroda onda je sigurno to znak i za Srbe da u ovom vijeku mogu da rade na nacionalnom projektu ujedinjenja, koji je opravdan, logičan i politički fer - rekao je Dodik.



Istakavši da vjeruje u današnju u nacionalnu i državnu politiku Republike Srpske i Srbije, dvije države srpskog naroda na Balkanu u kojima on jedino može da se osjeti zaista slobodnim, Dodik je napomenuo da je do gotovo katastrofalne pozicije Srba u svim republikama na prostoru bivše Јugoslavije dovela i politika zapadnih zemalja, koja je uglavnom bila izrazito antisrpska.



On je u tom pogledu podsjetio na stradanje Srba u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja", koje je očigledno dio kontitnuiteta ukupnog stradanja srpskog naroda od raznih hrvatskih režima u prošlosti, ali i na činjenicu da je ta hrvatska oružana akcija podržana od američkih konsultanata, što govori o njihovom miješanju i "crtanju granica" koje pokušavaju sada da pripišu Rusima.



- Oni su sve vrijeme ovdje pravili neku vrstu nereda. Činjenica koju sada znamo govori o tome da je američki Kongers još 1990-1991. godine donio odluku da će biti podržane samo one republike koje se odvoje od Јugoslavije, na taj način se direktno miješajući u unutrašnje poslove i unutrašnje stanje Јugoslavije i produkujući tako jedan rat - napomenuo je Dodik.



On je dodao da sada potpredsjednik SAD Majkl Pens govori da to neko drugi čini, što je obična neistina koja se pokušava plasirati, jer su Rusi na ovim prostorima bili najmanje prisutni.



- Kamo sreće da su bili jaki, srpski narod bi imao daleko bolju poziciju nego što je imao i to zahvaljujući tadašnjoj politici SAD, koja je bombradovala Srpsku, a kasnije i Јugoslaviju i otela Kosovo, ignorisala realnost u BiH samo da bi se dodvorila ili podržala muslimane, te očuvala teritorijalno jedinstvenu BiH, a koja očigledno nema kapacitet ni bilo šta drugo da bi mogla da uspije - ocijenio je predsjednik Srpske.



On je naglasio da su sve su to promašeni pokušaji američke politike na ovom prostoru koji se u značajnom obimu mogu tretirati kao antisrpski i koji su doveli do toga da srpska nacionalna zajednica u svim republikama na prostoru bivše Јugoslavije ima govoto katastrofalnu poziciju.



Prema njegovim riječima, Srbi u Sloveniji čak nemaju ni status nacionalne manjine, dok se na prostoru Hrvatske vidi povampireno ustaštvo, pa i kroz odluke Vlade koja pokušava da Srbe koji su branili svoja ognjišta proglasi agresorima s ciljem iseljavanja ili zastrašivanja onog malog preostalog broja Srba.



Dodik je napomenuo da je i u Crnoj Gori, očigledno, jedna opšta antisrpska histerija prema srpskoj nacionalnoj zajednici, dok su u Makedoniji nove vlasti obesmilile i one minimalne pomake iz prošlosti koji su urađeni sa ranijim vlastima kada je riječ o položaju Srba.



- Naravno, Srbima u Makedoniji nije ni ranije bilo dobro, o čemu govori i zabranjivanje i zatvaranje vladike Јovana... Sve to možemo posmatrati kao potpuno miješanje Amerike na ovom prostoru i dovođenje Srba na prostoru bivše Јugoslavije u gotovo neizdrživu situaciju - upozorio je Dodik.



Predsjednik Srpske je ocijenio da to pokazuje i situaciju u vezi sa Kosovom i Metohijom i činjenica da su Srbi bombardovani, a da nije bilo odluke relevantnih međunarodnih i organa UN.



- Amerikanci su bombardovali Srbe i kreirali nešto što sada hoće da održe, a to je navodna država Kosovo - rekao je Dodik u intervjuu Srni.



Dodik je podsjetio i da su sve kreacije u BiH, pod upravom stare američke administracije, išle na štetu Srba, da je rušen i Dejtonski sporazum, koji je napravljen u SAD, a rušili su ga visoki predstavnici koje su u najvećoj mjeri podržavali zvaničnici američke administracije tog vremena.



Predsjednik Srpske je ocijenio da je jedino dobro u posljednjim izjavama američkog potpredsjednika to što kaže da se SAD neće dalje miješati u unutrašnje stvari zemalja.



- To ćemo tek da vidimo - rekao je Dodik.



Predsjednik Srpske je dodao da se, naravno, mora reći da su SAD ovdje imale i određenih zasluga za neke dobre stvari, ali da je - generalno gledano - ta njihova politika, sa drugim politikama sa Zapada, u kontinuitetu najvećim dijelom bila anisrpska.



Dodik je ocijenio da sve navedeno govori o tome da se na ovim prostorima stalno komplikuje ukupna politička situacija i politički odnosi.



- Tome možemo dodati da je na proteklom forumu u Podgorici učestvovala i BiH, a da mi ne znamo ni šta se pričalo, ni ko je šta pričao o tome, ni šta je /predsjedavajući Savjeta ministara Denis/ Zvizdić pokušao da kaže o svemu tome. Ali, imajući u vidu da je bio sam i da je on mogao samo da promoviše muslimansku politiku u BiH, možemo da znamo šta je to bilo na dnevnom redu. To sve ukupno ne daje doprinos stabilizaciji nego upravo destabilizaciji - upozorio je Dodik.



Dodik se osvrnuo i na nedavne izjave britanskog ambasadora u BiH Edvarda Fergusona, koji tako što domaćim političarima u BiH "drži lekcije" šta treba da rade pokazuje i danje nastojanje za miješanjem u unutrašnje stvari zemlje.



- A činjenica je da definitivno nijedna zemlja nije uspjela ako je bila pod različitim uticajem stranaca, jer je njihovo miješanje i mešetarenje samo dovodilo do destabilazicije - rekao je Dodik, navodeći da se na taj način može objasniti sadašnja BiH i njen položaj neuspješne i propale zemlje.



Predsjednik Srpske je ponovio da BiH ne može da opstane bez unutrašnjeg bazičnog dogovora i konsenzusa ljudi koji u njoj žive, a ambasadorima, posebno američkom Morin Kormak koja je isključivo navijački usmjerena ka jačanju centralizacije BiH, poručio da to nije politika Srpske, niti će ikada biti.



- Moramo da joj kažemo da to nije naša politika i da to nikada nije bila naša politika. Naša politika jeste bio Dejton, jeste Dejtonski sporazum, ali slovo, a ne "duh Dejtona", koji se ovdje promoviše - zaključio je predsjednik Srpske u intervjuu Srni.



(SRNA)