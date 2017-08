Mnogi ovdašnji političari i stranke našli su u priči o Pelješkom mostu idealnu priliku da pričaju na temu gdje ne moraju ništa konkretno raditi – upozorava Lana Prlić, potpredsjednica SDP BiH i poručuje da se radi o istim strankama koje nisu u stanju kopnenim putem povezati Neum sa Mostarom i Sarajevom, a kamo li pomorskim putem povezati BiH sa svijetom.

„Obradovali su se i uhvatili ove teme, računajući da sve što treba je da viču i mašu prstom, da budu ljuti pred kamerama, očekujući jeftine političke poene. A šta ste, uvažena gospodo za sve ovo vrijeme uradili na povezivanju Neuma sa Mostarom, Sarajevom i ostatkom BiH? Šta ste uradili na tome da se Neum poveže sa svojom zemljom i kako očekujete da iko vjeruje u vaš kapacitet i kredibilitet kada niste u stanju napraviti cestu od našeg jedinog morskog grada do Stoca?



Sve što su stanovnici Neuma do sada dobili od vas bilo je prebijanje preko njihovih leđa. Vama Neum koristi samo za kupovinu socijalnog mira jeftinim ljetovanjima i kao argument za podizanje akciza. Neumljani skoro 30 godina žive odsječeni od svoje države, osuđeni na čekanja na graničnim prelazima ili na koziji put preko Svitave“, ističe Prlić.



„Naravno da niko nema pravo presijecati pomorski koridor Bosne i Hercegovine i našu vezu sa otvorenim morima, ali jednako tako o pomorskom koridoru nemaju pravo pričati predstavnici stranaka koje unatoč višedecenijskoj vlasti nisu bile u stanju napraviti kopnenu vezu Neuma sa ostatkom Bosne i Hercegovine, Pelješki most tu nije nikakva smetnja.



Da su kojim slučajem SDA i HDZ do sada povezale Neum, možda bismo i mogli pričati o kapacitetima Bosne i Hercegovine kao pomorske zemlje. Ovako, kada BiH nema poštenu kopnenu vezu sa svojim morem, kada iz Sarajeva do Neuma kroz Bosnu i Hercegovinu ne može stići ni jedan brodski kontejner, naši argumenti slabe i padaju. Stranke čiji predstavnici sjede u vlasti, u javnim preduzećima, u ministarskim i direktorskim foteljama, u upravnim i nadzornim odborima, nose najveću krivicu za to što Bosni i Hercegovini danas prijeti presijecanje pomorskog koridora. Desi li se ova katastrofa, snosite jednako veliku odgovornost i krivicu", navodi Prlić.

