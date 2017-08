Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da Srbi u ovom stoljeću trebaju promovirati nacionalno ujedinjenje tamo gdje je to moguće, jer, kako je ocijenio, Srbija i RS imaju pravo da se bore da odluče o svom statusu.

Arhiv / 24sata.info

- Tako nešto nije neregularno niti protivno bilo čemu - kazao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



On je kao primjer naveo Istočnu i Zapadnu Njemačku, koje su se ujedinile kada su se stvorili historijski uvjeti.



Govoreći o najavljenoj deklaraciji Srbije i RS-a, o kojoj je razgovarano na nedavnom sastanku predstavnika Srba iz regiona u Novom Sadu, Dodik je kazao da "time niko ne dovodi u pitanje nijednu državu niti njen teritorijalni integritet".



Dodao je da se u pitanje dovode politike koje "idu za tim da se devastiraju srpska nacionalna zajednica i njena prava".



Dodik je najavio da bi o toj deklaraciji parlamenti RS-a i Srbije trebalo da se izjasne u novembru ove godine.



Cilj deklaracije, kazao je, bit će i da se pokaže da srpske nacionalne zajednice u nekim zemljama "nisu napuštene", poput Slovenije gdje srpskoj zajednici nije priznat status nacionalne manjine.



- U Hrvatskoj je smanjen broj Srba koji tamo žive na oko 186.000, od kojih se samo njih oko 56.000 usuđuje reći da govore srpskim jezikom - naglasio je predsjednik RS-a.



Govoreći o položaju Srba u Crnog Gori, on je ocijenio da je u toj zemlji počinjen "identitetski genocid nad srpskom nacionalnom zajednicom", dok se u Makedoniji, kazao je, zatvara vladika, koji je predstavnik Srpske pravoslavne crkve.



- U BiH Srbi imaju svoju državu, ali ima problema s njenim statusom, s aspiracijama za njenim ukidanjem. Vidljivo je, prema popisu iz 1991. godine, da je u Sarajevu živjelo više od 157.000 Srba, a prema posljednjem popisu tamo živi njih samo 1.333 - naveo je Dodik.



Navodeći da deklaracija nema težnji za preuređenjem država, on je dodao da postoje težnje da se istakne da evropska konvencija dozvoljava da se Srbima u Sloveniji da status nacionalne manjine, a da se u Hrvatskoj omogući korištenje ćirilice, koja se sistematski brani.



To znači i da se omogući poštivanje Ustava u BiH, kojeg, kako smatra, ne poštuje međunarodna zajednica.



- Treba dodati i Albaniju, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku i sagledati šta su sve izazovi s kojima se suočava naša nacionalna zajednica u tim državama i sve to pokušati generirati kao svoj cilj - zaključio je Dodik.



(FENA)